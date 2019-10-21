Tim Cook加入北京清華大學？Apple CEO任經管學院顧問委員會主席

Tim Cook加入清華大學？你無睇錯，係講緊人所共知那位Apple CEO。Tim Cook已是北京清華大學經濟管理學院顧問委員會新任主席，並在10月18日主持該委員會2019年會議。Tim Cook發言說，未來3年將同全體委員推動該學院發展，努力建設該學院成「世界一流的經濟管理學院」。消息傳出後，有網民打趣（還是實際？）問：清華學生買Apple手機是不是能打折？

《北京日報》報導，Apple CEO Tim Cook主持之「清華大學經濟管理學院顧問委員會」2019年會議在上周五 （18日）舉行，是成立以來的第20次年度會議。是次會議有35位委員出席。開會前，該委員會副主席、清華大學校長邱勇院士先交代身為該會名譽委員、中國國家副主席王岐山於10月17日會見該會其他委員之情況。

Tim Cook出席並主持會議。（北京日報）

邱勇頒發感謝證書予離任主席Jim Breyer後，新任主席Tim Cook發言表示未來3年將與全體委員共同致力推動學院發展，為將學院建設成為世界一流的經濟管理學院而努力。Tim Cook又介紹了今年新加入委員和榮休委員的情況。

據知，「清華大學經濟管理學院顧問委員會」於2000年10月成立，由知名企業家、商學院院長、知名學者（包括2007年諾貝爾經濟學獎獲得者Eric S. Maskin）及中國政府及財經部門領導人組成。清華經管學院首任院長、前中國國務院總理朱鎔基擔任顧問委員會的名譽主席。

邱勇向離任主席Jim Breyer頒發感謝證書。（北京日報）

現任主席為Apple行政總裁Tim Cook，副主席為清華大學校長邱勇院士和文科資深教授、經濟管理學院經濟系教授、經濟管理學院第四任院長錢穎一。據知Tesla CEO Elon Musk、阿里巴巴創辦人馬雲、摩根大通 JP Morgan CEO Jamie Dimon等人，亦曾加入該顧問委員會，可以說是猛人如雲。

「清華大學經濟管理學院」微博公眾號發放Tim Cook上任消息後，不少大陸網民出奇地開明，都很贊成清華主張國際化交流、兼容並包的做法。有人認為中美貿易戰風頭火勢，Tim Cook身為美國指標性企業的CEO積極貼近中國市場，是「積極的信號」。有人則開明直言：「要想發展就要吸收優秀的技術和管理經驗，沒有這麼多年的對外合作交流，沒有那麼多機構和留學生，中國根本就發展不起來。」

清華大學經濟管理學院顧問委員會會議現場。（北京日報）

不過都有人對網民的友善態度惑到矛盾：「那還抵制美國嗎？」有的更調侃：「清華學生買蘋果手機是不是能打折？」

中國消費者是否真的如此抵制美國貨，或者可由iPhone 11系列於中國銷量激增230%的情況可見一斑。而新官上任的大學學院顧問委員會主席的Tim Cook近期在Apple公司的內部政策也惹起爭議。好像App Store下架提供本港各區突發消息的「HKmap.live即時地圖」app，Tim Cook便以「違反香港法律」、「違反App Store禁止人身傷害指引」及「最能夠保障用戶」堅持下架決定。