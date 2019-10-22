Adobe傳11月推出iPad版Illustrator預覽　配合Photoshop平板移植

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去年秋季傳出了Adobe把Photoshop移植至iPad上的消息。的確，Photoshop的iPadOS app正在beta測試階段中，不日推出；似乎Adobe正計劃將更多Creative Cloud軟件引入iPad，下個Adobe CC的iPad化軟件將會是Illustrator？

專門製作向量圖（Vector graphics）的Adobe Illustrator，即港人俗稱之AI，或者是繼Adobe Photoshop後另一個移植至Apple平板電腦iPad的Creative Cloud平面設計／繪畫軟件？彭博新聞社 Bloomberg報導指，Adobe可能會在11月初的Adobe Max會議上展出iPad版Illustrator的預覽，完整版計劃於2020年內發布。

Adobe可能會在11月初的Adobe Max會議上展出iPad版Illustrator的預覽，完整版計劃於2020年內發布。（林勇攝）

彭博社報導又指，Adobe Illustrator的iPadOS app或將「鏡像複製」（mirror）原桌面版本軟件的功能，一如Adobe宣稱iPad版Photoshop會繼承桌面版的所有功能。Adobe發言人對此傳聞不予置評，他告之彭博社Adobe「目前沒有新事物可分享」。

目前Adobe在App Store也推出了Creative Cloud軟件的簡化版、拆件版app，上面共有30款不同類型的生產工具app。Adobe Illustrator Draw就是其中一款，可於iPhone或iPad上使用。

目前Adobe在App Store也推出了Creative Cloud軟件的簡化版、拆件版app。Adobe Illustrator Draw就是其中一款，可於iPhone或iPad上使用。（App Store擷圖）

Adobe Illustrator Draw是簡化版的Illustrator，讓用家使用可自訂的筆刷來繪製、設計圖稿並加入樣式。亦有基本的形狀模板加速設計工作 — 例如圓形、方形、曲線板、多邊形甚至是漫畫的對話泡泡。用家在可調整大小的畫布上創作，最多能列印出 8K 大小的作品。不過這畢竟不是真正Illustrator，功能非全面，用家可輕點一下將圖層式檔案就會直接傳送至Adobe Illustrator CC，繼續設計。

Adobe對iPad版Illustrator暫時保持神秘，可以諒解，因為有報導稱iPad版Photoshop並非完全移植，beta版顯然缺少桌面版的某些功能、甚至關鍵操作；既然連Photoshop都未做到全能，iPad版Illustrator的開發或許仍不成熟。Adobe Creative Cloud的首席產品開發人Scott Belsky說，Adobe將會逐漸擴展iPad版Photoshop的功能。

正如有分析所指，Adobe CC的軟件移植至iPad上或將刺激Creative Cloud訂用量。畢竟不少人已在用平板電腦處理日常公務，基本的改圖在辦公室工作已是必要一環，新增平台支援為Creative Cloud帶來更多注冊收益是可預計的。同樣地，Apple一直都想令iPad變得更像手提筆記本電腦Notebook，可以處理複雜艱鉅的程序。假設iPad版PS或AI只有桌面版的八成，Apple也能吸引曾經認為平板機無法處理繁重創意工作的用家「入坑」。

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