中國移動、HKT得香港 5G 4.9GHz 頻譜　但無助解決「5G 禁區」？

撰文：蔡浩騰
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【香港 5G】繼上星期的3.5GHz頻譜拍賣之後，今日通訊事務管理局辦公室（通訊辦）宣布完成 4.84Hz～4.92Hz 頻帶、亦即俗稱4.9GHz 頻譜的使用權拍賣。
無競爭底價完成競投
由於和記電訊以及數碼通在 10 月 15 日宣布退出今次的競投，故今次 4.9GHz 的頻譜拍賣參與者就只有中國移動香港以及香港電訊（HKT）兩間。
競投基本上在沒有競爭的情況下完成，故此頻帶下的總共 80Hz 頻譜，由中移動與 HKT 兩者平分，各將付出一億二千萬使用費，是本次競投的底價。
4.9GHz 救「5G 禁區」作用有限？
4.9GHz 頻譜開放的目的，本來是因為要補足所謂「5G 禁區」的情況；所謂「5G 禁區」，是因為 3.5GHz 頻段不能在香港南面及新界東使用、以避開對衛星服務的干擾，限制區範圍包括大埔、馬鞍山、赤柱，故如果沒有另外的頻譜支援的話，以上地區將沒有 5G 覆蓋。
然而加入 4.9GHz 之後，又是否代表該區居民可以暢快使用 5G 高速上網？其實不然，事關在消費者層面，要用到該頻段 5G，用戶的手機也要支援 4.9GHz 頻段，然而此頻段並非手機業界計劃採用的頻段之一，到頭來即使 HKT 及中國移動可以在限制區內提供 4.9GHz 覆蓋，市民卻因為自己的手機沒有支援而根本未能受惠於 5G 網絡，對紓解「5G 禁區」的限制幫助有限。
在香港首部上市的 5G 手機 vivo NEX 3，主力支援就只有 3.5GHz 頻段，並未有支援 4.9GHz 頻段，換言之在「5G 禁區」內，它也只能收到 4G 訊號（蔡浩騰 攝）