中國移動、HKT得香港 5G 4.9GHz 頻譜　但無助解決「5G 禁區」？

【香港 5G】繼上星期的3.5GHz頻譜拍賣之後，今日通訊事務管理局辦公室（通訊辦）宣布完成 4.84Hz～4.92Hz 頻帶、亦即俗稱4.9GHz 頻譜的使用權拍賣。

無競爭底價完成競投

由於和記電訊以及數碼通在 10 月 15 日宣布退出今次的競投，故今次 4.9GHz 的頻譜拍賣參與者就只有中國移動香港以及香港電訊（HKT）兩間。

競投基本上在沒有競爭的情況下完成，故此頻帶下的總共 80Hz 頻譜，由中移動與 HKT 兩者平分，各將付出一億二千萬使用費，是本次競投的底價。

4.9GHz 救「5G 禁區」作用有限？

4.9GHz 頻譜開放的目的，本來是因為要補足所謂「5G 禁區」的情況；所謂「5G 禁區」，是因為 3.5GHz 頻段不能在香港南面及新界東使用、以避開對衛星服務的干擾，限制區範圍包括大埔、馬鞍山、赤柱，故如果沒有另外的頻譜支援的話，以上地區將沒有 5G 覆蓋。

然而加入 4.9GHz 之後，又是否代表該區居民可以暢快使用 5G 高速上網？其實不然，事關在消費者層面，要用到該頻段 5G，用戶的手機也要支援 4.9GHz 頻段，然而此頻段並非手機業界計劃採用的頻段之一，到頭來即使 HKT 及中國移動可以在限制區內提供 4.9GHz 覆蓋，市民卻因為自己的手機沒有支援而根本未能受惠於 5G 網絡，對紓解「5G 禁區」的限制幫助有限。