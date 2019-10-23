新手vlogger搵最佳拍片器材？　5款拍片相機 深度比試 評測

什麼是vlog？百度給出的解釋是——視頻博客，以影像代替文字或照片表達個人想法，常用於記錄生活趣事，主題寬泛。

對於vlog來說，今年算是真正爆發的一年，每個人都可以用手頭的設備去捕捉生活精彩時刻。目前市面上可以用來拍攝vlog的設備有很多，小到手機，大到一些專門為vlogger玩家推出的拍攝器材層出不窮。作為一個新手vlogger該如何選擇一個趁手的「裝備」？今天我們就找來了目前市場上最主流的5款vlog拍攝裝備，看看它們誰更優秀。

參與本次橫評的產品分別是Canon（佳能）G7 X Mark III、Sony（索尼）RX100M5、Sony RX0 II、DJI（大疆）OSMO Pocket和DJI OSMO Action。這些都是市場上主流價格段（2500-5500元）人氣最高的產品。其中索尼黑卡雖然已經出到了第七代，但其九千多元的售價並不屬於新手vlogger的購買範疇，所以並沒有參與這次橫評，入選的則是價格更貼近普通消費者的第五代產品。

Canon（佳能）G7 X Mark III、Sony（索尼）RX100M5、Sony RX0 II、DJI（大疆）OSMO Pocket和DJI OSMO Action（中關村在線授權使用）

在開始今天的橫評之前，我先給大家展示一下在出現vlog之前，我在拍攝嚴肅視頻時所需要用到的設備。它們分別是一台可換鏡頭的單反，1-2支不同焦段鏡頭、單腳架、無線麥克風、以及一名沒有在畫面中出現的攝像師。這些裝備代表了拍攝視頻時的一些關鍵因素，比如：

單反相機——畫質、色彩

鏡頭——畫面視角

三腳架——畫面穩定性

無線麥克風——視頻收聲效果

攝影助理——操作機器、畫面監視

雖然相比嚴肅視頻，vlog拍攝起來要更加的隨性，但一個好的作品始終離不開唯美的畫面。因此我們本次的橫評也將會圍繞以上這些特點展開。每一項的測試後，都會給所有產品進行評分（0-10分）。在文章最後，通過加權的方式得到產品的綜合得分。

嚴肅視頻拍攝所用到的裝備（中關村在線授權使用）

01/ vlog相機畫質對比：暗光和膚色是關鍵

我們首先來看畫質部分的對比，畫質實際上是一個比較籠統的概念，它可以細分為視頻分辨率、暗光記錄能力、以及色彩表現這三個層面。在細節分辨率上，由於參評的所有產品都具備4K的拍攝能力，同時受限於視頻傳播平台的限制，可以說在這一項性能上都是過剩的。故我們將對比的重點放在暗光畫質以及色彩表現上。

（注：為了盡可能保證測試結果符合用戶的實際使用情況，所有設備均採用自動視頻模式，分辨率為4K 30P手持進行拍攝。）

▼▼▼這5款設備在暗光環境中的畫質表現不盡相同。為了更清晰的比較，我將暗部細節進行100%截取進行比較▼▼▼

很明顯，具備1英寸傳感器的佳能G7 X Mark III和索尼RX100M5效果最好。 RX0 II受限於F4的光圈，畫面亮度偏暗。大疆的兩款產品顆粒感較重。

由於絕大多數的vlog都是真人出鏡，並且有大量的自拍鏡頭，因此視頻色彩的表現就顯得尤為重要，尤其是對於人臉膚色的表現。畢竟很多vlogger都是靠「顏值」去吸引粉絲的。

為了比較起來更直觀，我把每台相機的視頻截圖放一起比較。（中關村在線授權使用）

很顯然佳能G7 X Mark III的色彩更討人喜歡，整個人看起來也更加精神一些。索尼RX100M5視頻色彩飽和度低，膚色暗淡。而大疆的兩款機器膚色中規中矩，不如佳能但比索尼要好。

（中關村在線授權使用）

測試結果顯而易見，佳能G7 X Mark III綜合能力最強。索尼RX100M5和RX0 II雖然暗光畫質不錯，但輸在膚色表現。大疆兩款膚色表現中規中矩，但受限於小傳感器，暗光畫質較弱。

02/ vlog相機鏡頭視角對比：變焦＞超廣角＞廣角

鏡頭視角決定了畫面語言，想要拍攝出好看的vlog，豐富多變的鏡頭切換是必不可少的。通常在拍攝vlog的時候所需要的畫面素材數量依次是：

1、手持自拍

2、手持相機拍一些近處的景物

3、使用腳架或手持拍攝遠處景物特寫

因此如果相機擁有變焦鏡頭那自然是最好，但當相機只有定焦鏡頭的時候，廣角是要優於長焦的。

（中關村在線授權使用）

在這5款產品中，只有佳能G7 X Mark III和索尼RX100M5採用的是變焦鏡頭。索尼RX0 II、大疆OSMO Pocket和大疆OSMO Action使用的是廣角定焦鏡頭。下面我們就通過實拍來看看效果▼▼▼

（中關村在線授權使用）

佳能G7 X Mark III：兼顧廣角和長焦，在本次橫評的所有產品中變焦倍率最大，顧得分最高，但我認為24mm的廣角端仍有一定提升空間，所以沒給滿分。 索尼RX100M5：變焦倍率僅次於佳能，因此得8分。 索尼RX0 II：雖然是定焦，但24mm焦距介於Action的18mm和Pocket的26mm之間，故得6分。

03/ vlog相機視頻防抖對比：機械防抖＞鏡頭防抖＞電子防抖

畫面穩定性是一個至關重要但又往往容易被忽略的點。平穩順滑的畫面讓人看的很舒服，但是嚴重晃動或者抖動明顯的畫面，則讓觀眾看起來很暈眩。我將一邊走一邊使用手持的方式進行拍攝，拍攝過程中會開啟機器自帶的防抖功能，但不會使用額外的防抖配件。

（中關村在線授權使用）

大疆OSMO Pocket：雲台防抖確實優秀，雖然缺少Z軸雲台，在小跑的時候畫面會出現上下點頭的狀況，但整體而言其防抖效果是最好的。 大疆OSMO Action：儘管超廣角鏡頭本身並不容易出現嚴重抖動，但Action所具備的RockSteady增穩算法使得畫面整體觀感十分平穩。 佳能G7 X Mark III：在拍攝靜態照片的時候具備5軸光學防抖，但在拍攝視頻的時候僅為電子防抖。從實際表現來看，佳能的這個電子防抖不輸光學防抖，令人驚喜。

04/ vlog相機收聲效果對比：聽清楚說話很重要

vlog視頻是需要vlogger不斷說話來表達觀點的，因此相機的收聲能力以及是否可以外接麥克風就顯得尤為的重要。在這項測試中我們重點測試機器的自身收聲能力，是否能外接麥克風作為一個加分項。

（中關村在線授權使用）

從紙面參數看，佳能G7 X Mark III是最簡單方便的，機身自帶3.5mm麥克風口，插上就能用。大疆的兩款機器從技術角度上看也是支持外接麥克風的，但需要玩家單獨購買type C-3.5mm轉接器。需要提醒大家的是，大疆通過技術手段屏蔽了一切你唾手可得的轉接器（比如買type C手機送的轉接器）你必須要購買120元的原廠配件才行。索尼RX100M5是唯一不支持外接麥克風的產品。

（中關村在線授權使用）

從機身收聲的表現來看，大疆的兩款機器最為純淨，雖然人聲比佳能G7 X Mark III要小，但雜亂的背景音幾乎沒有。佳能G7 X Mark III對人聲的採集很到位，但是一部分背景音也收進來了，所以評分略低。索尼RX100M5的效果一般，人聲不清晰，背景音很清楚。

05/ vlog相機操作及屏幕對比：良好的體驗有助於效率的提升

講完了性能，我們再來看看這5款產品在操作體驗方面的不同。相比專業的視頻拍攝人員，vlogger往往對於器材並不精通，因此他們更需要的是一款簡單、好用的拍攝裝備。開機就能拍，參數調節簡單方便，最好屏幕支持觸控操作，這是我們本次的衡量標準。

（中關村在線授權使用）

佳能G7 X Mark III和索尼RX100M5的屏幕都是最大的，均支持上下翻轉。但區別是佳能有觸控功能，索尼沒有。同樣是選擇對焦點這個操作，G7 X Mark III直接用手在屏幕上點選就行了，而索尼RX100M5需要用到按鍵調節。

索尼RX0 II的屏幕只有1.5英寸，同時也不支持觸摸，所有操作都要用旁邊的幾個按鍵來完成，並且操作界面沒有經過優化，文字看起來特別小，體驗感覺一般。

大疆的兩台機器，雖然屏幕都不大，但是均具備觸摸操作。同時它們的操作UI設計的特別好，按鍵區域特別大，操作的時候不需要太精細，誤操作的可能性很小。

（中關村在線授權使用）

因此在操控部分的打分情況是，大疆OSMO Action得分最高；佳能G7 X Mark III得分第二；索尼RX100M5由於少了觸摸屏，因此得分比佳能少1分；大疆OSMO Pocket雖然屏幕小，但操作體驗好，同樣拿7分。索尼RX0 II得分最低。

06/ 總結：好機器是一方面，多拍才是vlog相機制勝法寶

內容寫到這，相信大家對這幾款vlog設備都有了一定的了解。現在我們把各項測試的分數加一下，看看總分情況。

（中關村在線授權使用）

綜合得分第一的是佳能G7 X Mark III，這台相機是佳能今年新出的一台主打vlog的相機，4K畫質，優秀的色彩表現以及鏡頭變焦能力，是它最大的優勢。同時內置麥克風擴展以及還不錯的防抖能力使其成為本次橫評的冠軍。 排名第二的是大疆OSMO Action，說實話在橫評之前我沒有想到這台相機能有這樣的高分，畢竟作為一台主打運動的相機，能有這樣的表現實在是出乎意料了。它最大的優勢是操控體驗以及防抖，不足是鏡頭僅為超廣角，可能畫面有些單一。 排名第三的是大疆OSMO Pocket，這台相機我自己長時間使用了半年，小巧的體積和自帶雲台是它最大的優勢。 索尼RX100M5是一台出色的照相機，但是在拍攝vlog視頻方面確實不佔優勢，沒有觸摸屏，不支持麥克風，使其拓展性大打折扣。

好了，本次的橫評到這裡就結束了。最後我想說的是，對於真正的vlogger來說，多拍多記錄，同時又有好器材，才能事半功倍。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】