Google Pixel 4 水貨到港　iPhone 11 售價但欠缺重點功能

【Google Pixel 4 水貨到港】Google 上星期發表新「親生仔」Pixel 系列新作 Pixel 4 以及 Pixel 4 XL，功能依舊強大。 香港雖然未有官方行貨，但 Pixel 4 水貨即日起已經登陸旺角先達，雖然溢價不高，只是卻不是樣樣功能都用得到。

水貨「濕腳價」上市、Pixel 4 XL 火速沽清

縱然 Google Assistant 的廣東話支援已將在日內推出，不過香港市場依然未有見到 Pixel 4 系列的行貨上市消息。就在歐美等市場發貨的同時，香港水貨商已經火速引入了 Google Pixel 4 系列的兩部新機。

有黑、白、橙三色選擇（林勇 攝）

所謂「過河都要濕腳」，香港的水貨售價當然比國外官方價高，角先達廣場內的三禾電器今日引入的 Pixel 4 及 Pixel 4 XL 版本及價錢如下：

Pixel 4

64GB 容量版本：$6980

128GB 容量版本：$7680

PIXEL 4 XL

64GB 容量版本：$8380

128GB 容量版本：$9180

限量版的「Oh So Orange」橙色版本會另外再貴 ＄400（林勇 攝）

是次引入的 Pixel 4 水貨價對比起美金原價＄799US 及 $899US 溢價約 10％，取利也未算過份。不過留意限量版的「Oh So Orange」橙色版本會另外再貴 ＄400，另外 Pixel 4 XL 大機已全數沽清，要買就要再等兩日，或者預先訂機。

居然玩唔盡所有功能！？

今代 Pixel 4 以及 Pixel 4 XL 主要分別在於屏幕尺寸與電池容量，其他規格如處理器、相機鏡頭等等都一模一樣，除了可以用到加強版的 Night Sight 夜拍模式，新加入的獨家雷達感應器亦是此系列的一大賣點 － 但來到香港的水貨 Pixel 4 系列居然不能使用。

可能是礙於香港的法律問題，Pixel 4 即使已經設定成 English（US）英文介面，依然顯示因為地區關係而不可以開啟 Motion Sense 功能（林勇 攝）

沒有 Motion Sense，Pixel 4 的吸引力就只剩下其「親生仔」身份與質素不俗的拍攝性能，但同樣價錢已經可以轉而考慮 iPhone 11 系列，不知各位準買家又會否因而「轉軑」？