【拖地機器人】唔使再自己拖！神器幫你深入精準清潔地板

拖地累嗎？煩嗎？我想你一定是肯定的回答，但是又無可奈何，其實你與愛上拖地只差一把順手的「兵器」，為什麼敢這麼肯定的說？因為我就經歷了從累、煩到欣喜的改變。廚房的油漬、地板的咖啡漬，再加上一些毛髮、灰塵，這就是我每天下班需要解決的「垃圾」，沒有人比我更期待一款拖地「神器」的出現，可是體驗過很多能拖地的產品之後，那種無可奈何的感覺更加深刻了。直到體驗過iRobot Braava jet m6 擦地機器人之後，對於拖地我從「真煩」變成了「真香」。

掃擦聯動 iRobot是極致清潔體驗的代名詞

針對拖地這件事，iRobot並未隨波逐流的推出掃拖一體的機器人，因為iRobot認為用戶體驗很重要，掃地、拖地是兩種完全不同的功能，需要不同的設計和行為模式才能有好的清潔效果和使用體驗，單純在掃地機器人下面加一個抹布並不能給用戶好的擦地體驗，所以iRobot多年前就開發了專門的Braava擦地機器人系列，口碑極好。

掃地機器人+拖地機器人，術業有專攻，兩者搭配清潔更加徹底，但是，一直以來，掃地機器人結束清潔之後，用戶還得用手啟動拖地機器人。 iRobot認為這還不夠完美，它追求的是極力減少人為干預，讓用戶可以徹底忘記掃地、拖地這件事情的存在，只是享受每天潔淨如新的地面。於是Imprint™ 智能互聯技術誕生了，Imprint 智能互聯技術可以讓Roomba i系列與9系列掃地機器人和Braava jet m6 擦地機器人相互通訊，先掃、後擦，雙機聯動。感謝這個技術，掃擦分離深度清潔現在也可以輕鬆坐享了。

Imprint 智能互聯技術可以讓Roomba i系列與9系列掃地機器人和Braava jet m6 擦地機器人相互通訊（中關村在線授權使用）

毫不誇張的說 m6的擦地功能沒有“對手”

①創新方形設計，清潔無死角：先來看看它的顏值，方形小巧的設計，白色的機身，是不是很可愛呢？ Braava jet m6 擦地機器人給人的第一印象就是精緻，而且討喜的白色設計可輕鬆的融入家居環境中，比較百搭，始於顏值就是對它最好的評價！

機器的上方還有把手的設計，人性化的設計方便用戶拿放機器人，雖然是很不起眼的設計，但是你要知道，其他品牌的很少有這樣的便捷設計，對於機器人來說，細節才能體現產品的用心之處。

iRobot Braava jet m6可以輕鬆深入邊角進行清潔（中關村在線授權使用）

不要以為它只是外觀好看，融入到家居環境中以後你才會發現方形小巧設計的厲害之處，它可以輕鬆深入邊角進行清潔，這可是圓形掃拖一體機無法清潔的地方；家具底部也可以輕鬆的清潔。

iRobot Braava jet m6家具底部也可以輕鬆的清潔（中關村在線授權使用）

②乾擦、濕擦 滿足你所有的清潔需求：如果你家正在使用掃拖一體的機器人產品， 我估計你對壓縮了的水箱容量還有黏膩污漬的清潔能力肯定牢騷滿腹？掃擦一體是個聽起來很美的概念，然而擦地功能用起來真的尷尬。

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iRobot Braava jet m6擦地機器人搭配的是450ml的大水箱，相比於市場上掃擦二合一普遍的100ml、200ml的水箱，濕擦覆蓋面優勢還是很明顯的。再來看看Braava jet m6的拖地能力。 m6貼心的為用戶準備了兩種清潔模式：幹擦、濕擦，只需安裝不同的清潔墊，機器會自動的識別清潔模式。為了測測它的清潔本領，我們為乾擦模式準備的是一些浮灰，濕擦模式準備的是番茄醬+油漬，結果全部清潔乾淨，拖地功能相當強悍。

m6貼心的為用戶準備了兩種清潔模式：幹擦、濕擦（中關村在線授權使用）

與市面上掃擦二合一產品通過滲水來濕擦的設計不同，Braava jet m6是通過精準噴水來實現濕擦的，這也就是它為什麼名字裡帶''jet”這個詞。噴水的好處顯而易見，不工作時它就不會噴水，避免了有些產品因為滲水控制不當容易泡壞地板的問題。你可能會擔心噴水會不會打濕牆面、家具或者地毯。這裡iRobot考慮的非常周全，在濕擦模式下，Braava jet m6首先會向前移動，以判斷前方是否有障礙物。在掌握周圍環境後，擦地機器人會後退，在安全距離內向前噴水和擦拭，所以你擔心的iRobot都已經考慮到了。

Braava jet m6是通過精準噴水來實現濕擦（中關村在線授權使用）

Braava jet m6首先會向前移動，以判斷前方是否有障礙物（中關村在線授權使用）

③iRobot HOME 隨心預設清潔偏好：在APP端的功能Braava jet m6同樣優秀，傳承了iRobot Roomba i7+的劃時代智能科技，可學習、繪製和自動適應家居環境，智能優化大至全屋、小至每個房間的清潔工作。同時加入了預約清掃、選區清掃、水量調節、清潔模式調節等實用性頗高的功能。

自動回充、斷點續航 大戶型的福音

如果你家是大戶型也不需要擔心，Braava jet m6自動回充+斷點續航可是大戶型的福音，當機器人在清潔過程中發現電量不足時，它可以自動返回充電座進行充電，並在充電完成後回到先前停止工作的地方繼續清潔，直到完成所有的清潔任務。

當機器人在清潔過程中發現電量不足時，它可以自動返回充電座進行充電（中關村在線授權使用）

總結：

為什麼會喜歡Braava jet m6：為了給用戶完美的清潔體驗，Braava jet m6加入了Imprint智能互聯功能，模仿人工先掃後擦的清潔方式，同時可自主互聯，節省人工干預的時間；方形小巧的設計、乾擦濕擦兩種模式、APP端預設清潔偏好，如此的組合搭配帶給消費者極致的清潔體驗，在擦地這件事情上，iRobot從未讓人失望過。如果評價一款拖地產品滿分是10分的話，我覺得Braava jet m6可以得9分，剩餘的1分督促iRobot不斷創新前行。

對於3999元的售價你怎麼看？先問問你自己，是希望2000元買個“玩具”，還是希望3999元買一個真正的拖地機器人？我想每個人都會選擇後者，對於一個有濃厚拖地習慣的消費者來說，Braava jet m6就是一款期待已久的拖地“神器”。售價雖然偏高，但是你捨得大幾千買冰箱、買洗衣機、買電視……這個價格買一個高頻率使用的拖地機器人也算是理所當然，一分價錢一分貨被iRobot體現的淋漓盡致。

別用自己的愛好，去挑戰別人的職業，用這樣一句話結束今天的體驗再合適不過了。清潔市場目前呈現大牌扎堆的現象，引發了不少的大牌跨界試水，半路出家的現狀愈發嚴重，然而你會發現，“業餘愛好者”只會做技術的搬運工，而iRobot這種“職業選手”才會是技術的創造者。 iRobot一直都在用自己的實際行動告訴消費者，品質生活不能將就，難道不是嗎？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】