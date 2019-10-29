iPhone 12 將升級螢幕至 120Hz？Apple 或會考慮推出電競手機？

Apple 產品有一個魅力，就是不斷流出的消息和預料，有部分用戶都樂於留意 Apple 未來產品的動向，再代入使用時的感覺。iPhone 11 雖然才剛推出，不過 iPhone 12 的消息已經接踵而來，之前曾預計會改用全螢幕和支援 5G 網絡。最新更有消息指，iPhone 12 將會升級螢幕更新率。

120Ｈz 螢幕

目前最新的 iPhone 11 Pro 螢幕更新率只達標準的 60Hz，據 Digitimes 報導指，2020 年推出的 iPhone 12 應該會把螢幕升級為 120Hz，如同 iPad Pro，不過將會是首款 120Hz OLED iPhone。升級至 120Hz 後，滑動畫面的流暢度和觸控反應都會提升，24 FPS﹑48 FPS 和 60 FPS 的影片內容都會更出色。

如 iPhone 4 的設計，加上 120Hz 螢幕更新率，光是這兩點已經難以抵抗（9to5mac 圖片）

電競 iPhone？

現時，手機遊戲的畫面越出越強勁，電競也進入手機遊戲市埸上，而 2020 年初推出的《英雄聯盟：激鬥峽谷》預計會吸引更多玩家加入。iPhone 近年的硬件強化主要放在鏡頭和核心上，隨更多人對手機的遊戲表現有要求，Apple 推出高螢幕更新率的 iPhone 也不無道由。首部 120Hz OLED 螢幕手機 ASUS ROG Phone II，在遊戲的效能的確吸引，但由於消費習慣等因素，仍不能成為主流，如果 iPhone 的硬件更專門針對電競的話，相信造成的回應會比其他品牌大。

真全屏 iPhone

經過三代，iPhone 的「M 字額」仍未有改善，而爆料達人 Ben Geskin 曾表示，Apple 已製作一部 6.7 吋，沒有「M 字額」的 iPhone 原型機。喇叭、麥克風等，將會放到螢幕上的幼邊框中，如果 iPhone 12 真的做到真全屏和 120 Hz OLED 螢幕的話，可能是近年 Apple 新手機改善最大的一部。

iPhone 12 傳終於做到真.全螢幕（wccftech 圖片）

資料來源：9to5mac（按此進入）