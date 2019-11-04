Facebook 阻止用戶分享香港警察相片？其實是私隱設定出事

香港的反修例風波一直未有平息，每個周末總有不同的畫面出現，當中爭議性的圖片自然會在網上瘋傳。 不過近幾日就有消息指Facebook 會對某些圖片進行審查、令用戶未能分享，究竟事情真相又是如何？

分享鍵離奇被「消失」？

據 Facebook 大量用戶轉發，指出某些圖片會自動觸發 Facebook 的審查機制，當中多涉及警方在對待示威者時作出的武力行為畫面，可能會被 Facebook 刪除，而即使可以留在 Wall 上，介面

上的「分享」鍵亦會被消失。

眾多用戶的 Facebook 都相繼貼出相片，並與友人證實「分享」鍵消失

今次在示威活動中立場鮮明的知名 KOL 伍公子亦在 Facebook 上呼籲網民下載相片後再自行上載，以防相片因為原 Post 被刪除而失傳

其實是私隱設定出的問題啦…

事情在網上漸漸發酵，香港用戶對於 Facebook 的類似「禁言」舉動開始熱議，但經筆者查證，這批所謂不能分享的圖片，全部都有一個共通點 － 就是都設定成「只對朋友公開」。

在 Facebook 的私隱設定中，一向有分享對象的設定，用戶可以針對特定帖文設定可閱讀對象為「公開（即俗稱的『地球Post』）」、「朋友」等等；而如果所發帖文並非為「公開」而又非自其他公開專頁、或其他朋友的「公開」帖的話，「分享」鍵就不會出現。

在手機介面，分享鍵會被「以訊息傳送」取代

此設定的原意，其實並非 Facebook 要惡意控制言論，而是 Facebook 方面嘗試阻止用戶的帖文會被公開至不認識的用戶目光之下而引起尷尬，而此設定也非近日才推出，早在 3 年前 Facebook 已經開始實行，但相信因為近日香港人需要轉發的內容甚多，爭議才再度浮上水面。