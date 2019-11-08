【iPhone iOS 13.3】早前推出iOS 13.2升級後，用家反映使用Apple iPhone（iPhone 11系列、iPhone XS系列、iPhone X、iPhone 8、iPhone 7系列、iPhone 6S系列）時出現app閃退問題，日前Apple BETA測試推出iOS 13.3 Developer Beta，有參與BETA計劃用家下載使用升級後表示，真的可以解決iOS 13.2不斷彈app、閃退問題！

iOS 13.3目前透過Apple BETA測試計劃釋出，有用家試用後表示閃退問題有改善。

在Twitter上有1.4萬人追隨、專門「做白老鼠」測試iOS及Android新OS的Aaron Zollo（＠Zollotech）,其Zollotech頻道發表了一段新影片「What's New?iOS 13.3 Beta 1」，介紹新的iOS 13的改進，當中發現iOS 13.3在記憶體管理上將有改善，疑為針對上一版本iOS 13.2的用家反應指，開啟多個app時會出現閃退，或即使沒有「彈app」也會重刷app內容等問題。

Aaron Zollo在影片中示範了使用iPhone 11 Pro，同時開啟32個應用程式後的情況，據指早前使用iOS 13.2時，部分app出現因記憶體不足而閃退的情況，尤其在打開相機app後，之前用的app會被自動強行關閉，這情況在新的iOS 13.3 BETA 1上已初步獲得解決，即使是在即時測試過程，或經過一段待機時間後，使用iPhone時仍然流暢。

Aaron Zollo測試於iPad air 2上執行iOS 13.3 BETA 1，同時開啟8個app後待機5分鐘，發現除Safari外所有app也沒有被重新啟動。 （@zollotech Twitter截圖）

短短10分鐘片段中亦有為iPad air 2、iPhone SE及iPhone 6S Plus同時裝上iOS 13.3 BETA 1，使用Geekbench軟件為不同iPhone跑分；在評分上iOS 13.3 BETA 1雖然並未有特別為iOS裝置提升整體執行速度，但在記憶體管理上會有實際改善，但亦補充在BETA 1的表現中，仍然有部分app會被自動關閉，相信日後的BETA版本會逐步改善問題。

（左起）iPad air 2、iPhone SE、iPhone 6S Plus及iPhone 11 Pro裝上iOS 13.3 後的跑分沒有明顯增益，但整體記憶管理會有改善。（Youtube截圖）

而Aaron Zollo在測試中亦找到iOS 13.3中的部分更新，包括用家可以選擇 Memoji 表情貼圖 是否在Emoji鍵盤上出現，亦可以限制針對某些聯絡人的Facetime、電話及Message的通話時間、亦修正了Apple Watch圖示等功能。