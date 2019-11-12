Sony Xperia 3 真機圖流出、驚見 Arc 系經典曲背設計

今年手機發布得七七八八，不過市場關心的除了新機上市銷情，還有下年會有甚麼新機正待登場。近日大廠傳聞不斷，除了 Samsung Galaxy S11 的多番傳聞之外，Sony 亦有疑似新機 Xperia 3 的資料流出。

每年 2～3 月期間，Sony 都會在國際流動通訊大會 MWC 的會場發布新作，今年的其中一部新機，有傳就是 Xperia 3。由於 Sony 今年開始的混亂命名方針，各位可能不知道 Xperia 3 的定位如何，然而網上傳聞就指它將會採用即將在 12 月才正式推出的 Qualcomm Snapdragon 865 處理器，預表 Xperia 3 將會是一部旗艦高階作品。

Xperia 3 將會繼續採用 21:9 長屏幕設計（PhoneArena）

而在設計方面，Xperia 3 將會繼續採用 21:9 長屏幕設計，不過在機背的設計上將會有重大改變，從新流出的影片中可見 Xperia 3 的機背呈內彎的孤線形，而並非過往兩年的曲面玻璃設計，與多年前 Sony Ericsson 旗下推出的 Arc 系列機種有幾分相似。

網上流出的 Sony Xperia 3 側面圖，可見機背呈孤形（PhoneArena）

Sony Ericsson 於 2011 年發表的 Arc 系列，一樣以弧形機背作為賣點（Sony Ericsson）

資料來源：PhoneArena、CNMO