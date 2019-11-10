【辦公室恩物】BenQ螢幕智能掛燈　無藍光無頻閃護眼又不佔地方

職場人的怪癖，他們願意花上千元買一個手辦公仔，卻不願意花錢為自己創造更好、更亮的辦公環境。其原因，我的同事告訴我，一方面是因為「覺得」辦公室亮度（應該）夠；另一方面護眼燈價差太大，不知道哪款好，索性不買。 我隨機測試了幾位同事辦公桌前的亮度，用數據告訴他們，辦公區的光線亮度大部分不！合！格！（辦公室桌面照明應保證500lux ）所以，你們打算對自己的眼睛負責了嗎？

辦公室正常照明，桌面照度不足300lux

工作環境亮度不夠已成事實，不買護眼燈，難道還讓雙眼「硬抗」嗎？

面對在售的低則百元、高則上千元的護眼燈，如何選擇好的產品？在1㎡的桌面上選擇不佔地、亮度均勻、無頻閃、無藍光危害、色溫舒適的護眼燈是標配，今天我們通過專業的實測數據+拆解告訴大家，護眼燈到底選哪款好！

01 護眼檯燈or護眼掛燈選哪個？

說起護眼燈，大多數人首先想到的就是護眼檯燈，在我看來這種檯燈更適合在書桌使用，畢竟每個人的辦公桌空間有限（手辦、水杯、辦公用品都佔地方） ，而工作中使用電腦最多，我建議選擇不佔地的智能掛燈，一種可以直接掛在電腦顯示器上的護眼燈。

搜羅了眾多智能護眼燈，BenQ WiT ScreenBar螢幕智能掛燈，首創掛燈方式，是目前在售產品中顏值最高、操作最簡便的產品，看屏幕還是看書，都不佔用桌面空間。

無論是用夾（力度過大還遮擋顯示面積）還是用黏的方式，對顯示器面板都是一種傷害。BenQ ScreenBar設計師提出用「掛」的概念，在另一側配重，來平衡燈的自重，從而達到平衡的目的。

BenQ WiT ScreenBar不愧被稱為新一代顯示器的最佳伴侶。性能如何？我們接著往下看：

02 護眼燈解決工作環境難題

BenQ WiT ScreenBar智能掛燈售價899元，較高的價格是大家遲遲不肯入手的一個原因。而接下來，我將通過幾組數據告訴大家，這款燈為什麼值得買！

燈該多亮？BenQ ScreenBar自動補光

即便是同在一個辦公區域，每個人的辦公環境光線都不相同，而BenQ WiT ScreenBar智能掛燈具備一鍵智能補光的功能，這是其他護眼燈所不具備的。

我們對這款掛燈進行了拆解，了解其自動補光的原理。

環境光傳感器可感受外部環境光強烈程度，從而判斷需要補光的多少。

明基（BenQ）的工程師告訴我們，ScreenBar使用的環境光傳感器與人眼有著相近的光譜響應(Spectral Response)，也就是說ScreenBar偵測到的光線強度與人眼看到的類似，透過韌體的設定，讓ScreenBar的環境光傳感器可以偵測10~500Lux的照度，偵測的精度可以精準到2Lux。

不同於手機補光原理（環境與手機屏幕同亮/暗），ScreenBar根據環境光線的變化自動補足，確保眼前工作區的亮度始終保持在500lux左右，提供讓眼睛較為舒適的光環境。

不照屏幕不反光！非對稱光學設計照亮桌面

很多人認為補光是通過顯示器亮度反射給桌面，錯！雖然人眼與顯示器對視，但無論打字，看書或是寫字，你需要補足桌面的亮度。BenQ WiT ScreenBar使用中就是為照亮辦公桌0.18㎡而設計的。

看似普通的長條型燈帶，其光線照射原理大有講究。通常光進入介質時，一部分反射，另一部分會被折射（消失）掉，銳角光型分佈的TIR(全內反射)透鏡設計，沒有浪費光線，使得全部光線都反射到需要的地方。

內全反射原理廣泛應用於內視鏡及電信上，由於反射時沒有光線的損失，因此信號可以傳輸到極遠的距離。而ScreenBar系列在此基礎上還做了一些改進，使得光線是線性而非軸對稱。目前市場上BenQ ScreenBar/Lite是唯一使用內全反射技術的產品，有效的控制光線角度，照射範更廣且極大提高了照明效率。

對比普通的圓形光線路程，避免屏幕過亮，非對稱光學設計讓眼睛更舒適。

光線線路對比圖（中關村在線授權使用）

在同樣的辦公環境下，ScreenBar與普通護眼檯燈對比後可以看出，非對稱光線路徑不僅提供了更亮的環境，同樣，光線輸出的均勻性也更好。

照亮物體看得清：冷暖色溫可調

色溫可調幾乎成為護眼燈標配的功能，不同的色溫會讓人產生不同的工作狀態。3300K~5300K光線柔和微黃適中，比較適合閱讀需要；5300-7000K，光線偏白，比較能激起工作的慾望。

（中關村在線授權使用）

但是，請記住色溫對健康是有一定影響的，燈並不是越亮越好。我們把一天的時間用不同的色溫值進行區分，讓眼睛與生活節奏同步，你就知道應該把燈調節成暖色還是冷色了。

ScreenBar提供了多種色溫，色溫跨度和分段相較於普通檯燈確實有很大優勢，在不同色溫下又可調節多種亮度滿足辦公或生活中同步環境光的需求。

作為編輯 ，我們也需要處理圖片。 ScreenBar滿足對光線的色溫有特定需求的專業工作者，覆蓋ANSIWhit 8種色溫，精準恆定輸出不同色溫。 （ANSIWhite色溫，是美國能源之星（EnergyStar）認證採用的色度規範標準，是全球最權威最專業的燈具色溫標準。）

BenQ ScreenBar多個紅外感應智能判斷光線，補足光源（中關村在線授權使用）

03 買護眼燈認准三個重要指標：無頻閃、防藍光、高顯色性

在買護眼燈時，亮度我們可以直觀判斷，但是頻閃和藍光危害則需要專業的設備與環境，是商家最容易做馬腳的地方，也是拉開護眼燈價格差距的核心。

防藍光，歐盟標準含金量高

我們本次評測委託的第三方檢測機構測試結果來看，BenQ WiT ScreenBar智能掛燈完全通過藍光檢測。

BenQ ScreenBar藍光檢測報告（中關村在線授權使用）

任何一款LED等都會有藍光出現，藍光是組成白光的重要組成部分，缺少了藍光，則無法真實地反映物體的顏色。你只需要記住購買護眼燈時，要選擇有「無藍光危害的證書」的產品。歐盟含金量最高，而BenQ ScreenBar系列產品就是通過歐盟IEC無藍光危害認證的。

無頻閃，電壓穩定電路設計是關鍵

調光是護眼燈必備的功能，而調光恰恰是導致頻閃的一個誘因，這款護眼燈頻閃實測效果如何？我們接著往下看。

BenQ ScreenBar頻閃報告：光輸出穩定電壓控製表現良好（中關村在線授權使用）

以上數據均在最亮狀態下測試，在嚴苛的測試條件下能夠表現出一流護眼燈的水準，其真正技術就是內在芯片/電路對光的處理能力。

從上文中我們不僅了解了BenQ WiT ScreenBar智能掛燈的特殊設計結構，其內在電路、穩壓設計也是關鍵一環。

無論是家用還是辦公室，交流供電會出現電壓不穩的情況，而穩壓裝置一方面確保護眼燈的正常照明，另一方面也是杜絕微小供電變化而引發的頻閃問題。有些廠家為了節約成本，使用了較為簡單的驅動電路，會存在較大的頻閃問題。

ScreenBar智慧掛燈的電路設計，就十分的良心。USB連接通電，無論是電壓不穩還是偶遇電湧，其降壓/穩壓設計都會為檯燈平緩供電，確保無頻閃。

演色性Ra=96還原本色看得漂亮

照度是判斷護眼燈照亮物體的基本參數，那麼演色性則體驗對物體顏色的還原能力，數值越高代表光線越能呈現物體的真實顏色。儘管與眼睛健康無關，但是會直接影響閱讀感受。

我們使用了兒童繪本，實測了這款燈的「還原效果」。

顏色的感知因人而異，但我相信大部分和我看到的一樣，顏色還原程度完全達到各位的標準。

經本次評測委託的第三方檢測機構測試結果來看，檢測數值Ra=96。根據美國能源之星(EnergyStar)規定LED燈具的Ra需要＞80，同時R9應＞0。而這ScreenBar智能掛燈，不僅符合標準且表現出色。

日常生活中，演色性在75以上就行，太低對眼睛不利。像圖書館等對顏色講究的地方，大多使用顯色性95以上的燈。只不過這類燈的成本會高一些。

BenQ ScreenBar演色性實測：Ra=96（中關村在線授權使用）

演色性指數達到了96的BenQ WiT ScreenBar智能掛燈，為辦公提供了高標準色彩還原效果，提供了更是舒適的閱讀、協作和辦公環境，我猜測這也是這檯燈貴的原因之一。畢竟高投資、高回報這點是沒錯的。

寫在最後：

對於普通消費者而言，只是選擇一台護眼燈，而對於企業而言，如何給用戶研發一台真正的護眼燈，不僅要調查用戶的需求，更是在設計、研發及電路佈局上，秉承「良心」製作。

BenQ WiT ScreenBar智能掛燈雖然價格高於平均水平，但是成熟的設計以及匠心工藝，甚至一個電路板的走線、焊錫的結點都很講究。更何況，它在使用中提供了「剛剛好」的照明，方便了每一位消費者。

（註：以上實測數據由杭州遠方檢測校準技術有限公司，參照國際、國家相應標准在實驗室完成。）

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】