米家電動打氣機（小米氣泵）評測：極速補軚氣、夠輕便車主必買

車主一般都會放一部流動氣泵，就算架車車軚氣不足時，都可以隨時補氣。不過一般流動氣泵需要另插電源外，機身亦有點大。早前小米的米家系列推出了充電式流動氣泵，機身細又可以無線操作，但究竟效能如何？充一條車軚時間大約要幾耐？一次充電可以充幾多條軚？身為車主的記者就實戰使用2個月，看看評價如何？

米家電動打氣機（小米氣泵）機身大約手掌般大，而且有點厚度，但不算太重。平時一拔出氣喉便可以立刻開啟使用，都幾方便。最重要是將氣喉插入泵氣口後，便會自動感應軚內氣壓；比如一般私家車前車軚大約需要35psi，如發現氣壓不足，用家只需要調節需要泵氣的數值，便會自動打氣至目標氣壓並自動停機，比起平時需要睇著氣壓針打氣、手動停機，的確是方便很多。

記者一般幾個星期就會將車軚打氣一次，使用小米氣泵，由30psi打至35psi，大約只需4分鐘，將四條軚打氣都只需要十數分鐘，亦試過將一條軚由16psi打至38psi，都只需要十多分鐘，比起一般「淘寶貨」打氣速度快很多。

由30psi充至35psi只消數分鐘（林勇攝）

那充一次電，可以用多久？官方指電量足以為5條車軚補氣，而記者測試補了7次車軚後才沒電（每次大約由30psi打至35－38psi），一般用家都非常夠用。

除了可以為汽車打氣外，跟機亦附送了單車氣泵咀以及足球、籃球等泵氣針，同樣一撳掣就可以為單車軚及運動球類打氣，亦都夠實用。

亦可以為籃球、單車充氣（林勇攝）

以二百多元的售價而言，雖然比一般「淘寶貨」差不多，可是論輕便及實用性都非常高，加上可以用來當作偵測車軚氣壓之用，相信身為車主都值得入手。

米家電動打氣機（小米氣泵）其他細節詳解（點下圖放大）