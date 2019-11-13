PS5 神秘配件曝光　SIE 新專利遊戲帶　外型似足紅白機遊戲帶？

遊戲動漫
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PS5 將於 2020 年重磅登場，這也將成為來年遊戲界最矚目的大事件，極多玩家都非常關心次世代主機到底會帶來多麼震撼的驚喜。PS5 的推出日已沒太大懸念，不過玩家們對 PS5 的外型和功能就有很大的遐想，特別是在 LetsGoDigital 公開疑似 PS5 的外型後。近日，LetsGoDigital 又發現了 PS5 的新足跡，就讓我們一起看看這部新機有機會帶來什麼驚喜吧。

PS5 改用遊戲帶？

LetsGoDigital 從 11 月 5 日發布的新專利中發現，一個神秘的遊戲帶（盒）圖像。這個專利的詳細資料中，寫到一個名為「Yujin Morisawa」的人是發明者，而「Yujin Morisawa/森澤有人」正正是 SIE（Sony Interactive Entertainment）的高級藝術總監，負責有關於 PlayStation 的所有產品，同時專利用 SIE 申請，在這個時間點下，更令人聯想到和 PS5 有關。（同時亦有傳言為PS Vita 2專用卡帶）

森澤有人為Sony設計過很多經典作品。（圖片來源：森澤有人youtube）

回歸遊戲帶時代？

比較有資歷的玩家，都會知道在光碟前，家用主機是使用厚厚的遊戲卡帶，如任天堂的紅白機（Family Computer）。自 PS1 至 PS4 時代，家用主機已全面改用光碟收錄遊戲，因此筆者估計這個新專利並非遊戲帶，更代表 PS5 不會使用光碟作實體遊戲（PS 始終是出色的藍光讀碟機）。目前，LetsGoDigital 曝光的專利資料只有外型，沒有太多實質的功能和用途描述，以下只是筆者的猜測。

當筆者看到這個「卡帶」時，第一時間就回看流傳度最高的疑似 PS5 外型圖片，起初也以為主機上方的奇怪凹位，就是連接這個卡帶的插槽，不過外型不太吻合所以放棄這個想法。但當把新專利卡帶的大小，聯想為 GameBoy 卡帶，甚至是 Switch 遊戲帶同樣大小時，筆者就聯想到這項專利配件，有機會是 SIE 為新遊戲掌機所研發的。而最好的設計是，這個卡帶可以同時用在 PS5 和新遊戲掌機上，把同一遊戲的資料連接，做到隨時隨地都玩到同一隻遊戲和進度。不過，亦有可能只是新遊戲掌機的遊戲卡帶，和 PS5 沒有關係。

資料來源：mirror（按此進入）

網傳 PS5 外型逐格睇：

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