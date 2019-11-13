用Mac員工表現勝PC？IBM研究：成本及離職率更低

「用Mac還是Window PC好？」這道千古難題，或許科技巨頭IBM能給出一個新方向。IBM研究指出，使用 Mac 的員工工作表現超出預期比例比用 Windows PC 員工多，同時降低成本。

曾以生產Window PC聞名的IBM，退出 PC市場後近年讓員工自行選擇用什麼電腦工作，而IBM研究指出，使用 Mac 的員工，工作表現上超出預期的比例，比用 Windows PC 的員工多了 22%，同時 Mac 員工帶來的業務銷售表現，也比 PC 員工好16%。

另外，使用Mac 的IBM員工，離職率也比用Window PC的員工少 17%。

（資料圖片）

除了提高員工表現，使用Mac的成本亦較低。或許這時會有疑問，Ｍac價格一般比Window PC高，為何反而會降低成本，其實IBM於2016年已指出，Mac初期採購成本確實會比Window PC 高，但考慮折舊、周邊和售後支援，每台Mac在4年後比Window C 省下 273至543 美元。

人事也是Mac使用成本較低原因。IBM 稱，只需要7名工程師，便可以支援超過20萬台macOS 裝置，支援20萬台 Windows 裝置的工程師則需要 20名。

對於IBM研究結果，科技網站9to5mac認為不令人意外，因macOS對於員工而言更易用，對IT員工來說也較易維護。

不過說到底，無論選擇用Mac還是Window PC，最重要是自己用得順心順手，工作便事半功倍了。