16 吋 MacBook Pro 拆解：證「新」鍵盤與數年前設計沒大分別

隨著新版本的 16 吋 MacBook Pro 面世，蝶式鍵盤亦正式走進歷史，「新」鍵盤據 Apple 所言是出自 Magic Keyboard 的剪刀式設計，但經過拆解就可以發現，其實這設計與 2015 年前的舊款差異不大。

一向有為新電子產品進行拆解的維修網站 iFixit，日前就率先找來一部新的 MacBook Pro，並針對作為此機話題核心的新鍵盤進行拆解，發現新一代的鍵盤其實即是重新起用幾年前的舊設計，文章作者更笑言這個舉動有如 Apple 的一個「道歉」。

Apple 最早在 2015 年的新款 MacBook 上採用名為「蝶式鍵盤 Butterfly Keyboard」，然而此鍵盤主要有兩大問題，第一，是鍵程比舊鍵盤少，雖然 Apple 方面就曾經以此為賣點、指可以減少鍵盤所佔空間，但這改動直接使打字手感大打折扣，相信不少用家都抱怨過這種「紙皮」鍵盤；第二，是鍵母架構容易被細小的塵粒卡住，然後就要送廠維修。

Apple 在後來的 MacBook 蝶式鍵盤中加入了一層膠膜作保護，但顯然這是治標不治本的方法。

而新一代的 MacBook Pro 採用之 Magic Keyboard，架構上回歸到 2015 年前 MacBook 上的剪刀式，即利用兩塊薄膠框交叉重疊，再利用中間的承接點控制鍵母的上下移動。這種設計除了讓久違的鍵程回歸之外，亦讓鍵母對外來物的抗性提升，更重要的是，鍵母上的膠蓋得以加厚 0.2mm，用戶在自行拔出作小維修時也不會像蝶式般被輕易毀壞。

現在的剪刀式鍵盤不再需要任何膠膜保護，上面的鍵蓋、中間的膠扣亦可以輕易移除

因為新設計的關係，Apple 暫時並沒有為新的 MacBook Pro 提供額外的鍵盤保養期，似乎是對「新」設計有頗大信心。顯然，有些設計本身是錯就是錯，Apple 明白不斷的小修小補都無濟於事，乾脆回到問題核心、撤回沒有民意支持的新設計，才算是對用戶、對支持者的一個交待。

資料來源：iFixit