TCL P8S 50 吋 4K Android TV 評測：語音控制開 Netflix 極方便

今時今日香港人都希望家中長輩多看看「不同平台、不同角度」的電視節目，對應Android TV 的智能電視就最適合不過。筆者要介紹的 TCL P8S 50 吋 4K Android TV：大屏幕、4K超清、更可安裝各種Android平台app，甚至有聲控功能，且性價比極高，馬上開箱試玩、作出簡單評測。

自帶 Netflix﹑YouTube

作為 Smart TV， TCL P8S 當然可以在 Google Play 上找到不同的應用程式，而隨機本身就已經幫大家安裝好 Netflix 和 YouTube 這兩個現今兩大極多用家的影片平台，就算你不看本地的電視節目，Netflix 和 YouTube 應該也會滿足到你。而筆者覺得最貼心是搖控器上提供了 Netflix 專用按鈕，一按就直接會跳到「網飛」平台，真是深知用家的需要。（當然，用戶都要付月費訂閱 Netflix 才可收看內容。）

內置 Netflix﹑YouTube（陳錦洪 攝）

當然用戶都要自己有 Netflix AC 才可以觀看（陳錦洪 攝）

無線遙控器直接有NETFLIX Short-cut 按鈕，一按即轉台。

語音控制：助不通輸入法長者找節目

坦白說，香港的年輕一代已經比較少看電視，或者說是更多會在網上重溫有興趣的劇集。而對於主要使用電影的長輩，可能他們也不太會使用電腦，Smart TV 的應用程式功能有多強大也好，不會使用也是無用武之地。而 TCL P8S 提供語音控制，用戶可以直接用手上的「語音辨識智能遙控器」，對電視作出指令。如在「TV」模式中，用語音說《怪奇物語》(Netflix 獨家美劇 Stranger Things)，電視就會在網上搜索，並引用 wiki 的描述、在畫面上顯示可收看平台資料，建議用戶轉到 Netflix 上觀看。

直接轉到 Netflix 中播放《怪奇物語》（陳錦洪 攝）

TCL P8S 現特價 $4,980（原價$5980），4K 50吋的規格下，性價比極高（陳錦洪 攝）

同時，在 YouTube 上搜索影片和關鍵字時，也可以利用「語音辨識智能遙控器」，有如手機中的語音輸入，無須打字就可以在 YouTube 中順利輸入關鍵字，極適合長輩使用。

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性價比極高的高畫質

TCL P8S 採用最新全螢幕概念，透過無邊框全螢幕設計，正面觀看時的視野比真實尺寸大，四邊邊框只有 2mm，畫面的延展性極大。TCL P8S 亦採用高階 WCG 廣色域顯示技術，4K 高解析度畫質支援 HDR10+ 高動態範圍顯示，筆者用來看色彩較多畫面或遊玩PS4 FPS 遊戲時，光影的顯示富層次感，唯獨電視的可視角度較窄，在極端的左右大傾角觀看時，畫面會有點暗。

內建 Chromecast，可以連接 Android 手機，把手機畫面投射到電視上

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安裝簡單 百搭外形

TCL P8S 機身及腳架都使用金屬設計，百搭外形適用各種家居風格，它可以直接擺放在平面或掛在牆壁，座台時機身只需三支腳架就可穩定擺放，佔位也不多，幾個步驟、幾口螺絲即可簡單為長者安裝好新電視，非常輕鬆。

詳細資料可到 TCL 官網了解（按此進入）