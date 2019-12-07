final A8000實測日本創新技術　一個純鈹單元可造出多重層次感

近來於發燒級耳機界興起新技術革命，不少廠商均研發新單元及傳導結構，其中日本品牌final更積極推翻「多單元等於好聲」的定律，他們最新推出的A8000耳機起用世界首款純鈹單元，號稱只要一個單元就能帶來超高還原度音色，我們有幸在其發售前實機一試，看看到底是否如傳聞中厲害？

final A8000採用全新技術製造，廠方指花了5年時間研發「純鈹單元」，鈹這種化學元素的特性對製造耳機單元非常理想，但原料比黃金更加昂貴，同時加工純鈹單元非常困難，以往只會出現在極高端的音箱或頭戴式耳機中；final首度嚐試把它用在入耳式耳機，實在新鮮。那用鈹做耳機單元到底有何好處？簡單來說因為鈹硬度非常高同時也極輕，大大提升單元反應速度，有效減少失真，帶來極高還原度。

final A8000外表簡潔優雅是世界首款純鈹單元入耳式耳機。建議零售價：HK$14,800（胡劍威攝）

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在一堆理論之後，究竟final A8000的音色如何？筆者試聽後發現這個純鈹單元果然強勁，首先因為動圈關係它能營造出厚實低音，這一點不算意外，但厲害在音軌層次分明得好像在聽3、4單元的耳機，中音人聲完全不會「濛」，令人驚喜的廣闊音場，這是過去1單元耳機絕對做不到的境界。單是論音色的話A8000確實不錯，但由於單元尺寸為10.8mm令耳機外殼不能太細，幸好final以不鏽鋼製作的外殼打磨得非常圓滑，配戴時尚算舒服，但如果長時間會否令耳朵疲累？則要再作深入試聽才能下結論了。