可樂樽識着燈！秒變星球大戰 Star Wars 光劍　同手機芒技術有關

《星球大戰》系列九部曲的最終章《Star Wars: The Rise of Skywalker》（天行者崛起）即將在 12 月尾上映，各地都有不同宣傳，但講特別真難有人超越他們今次與可口可樂的聯乘宣傳。

日前新加坡方面的可口可樂就宣布將推出兩款特別版樽裝可樂，上面有今代三集主角 Rey 以及反派 Kylo Ren，他們手持的絕地武士 Jedi 之招牌光劍居然可以發光。

只要稍加按壓，樽身標貼上的紅藍光劍就會亮著，將它們放在一起就可以重現雙方對峙情景（圖 Geek Culture）

今次的星戰特別版可樂暫定只會在新加坡推出、總數 8000 支，官方還要求 Fans 們需要每晚 10 點到官網解謎才能得知道收藏了這些特別版的秘密地點。如果近日沒有打算到新加坡的香港讀者，要入手這特別版可樂相信是比較困難，但其實用在其上的技術我們每日都接觸得到。

事關這款星戰特別版的標籤所用的是一名為 Inuru 的初創企業所開發的「Smart Label 智能標籤」，技術其實就是我們手機常用到的 OLED。

標籤內加入了超薄的電池以及 OLED 照明裝置，只要用手輕壓，閉合電路之後就可以令特定地區發光，而據官方所講，內置的電池大概可以支援 500 次的開關，上圖為Inuru 上年與可口可樂推出的 BeSanta 特別樽

因為 OLED 較傳統 LCD 更薄、更省電，在現在的手機市場已成為主流，不單止是最早採用的 Samsung，最近的 iPhone 也開始大幅採用 OLED 屏幕，iPhone 11 Pro、Pro Max 就是絕佳例子。

OLED 備有可以摺曲的特性，今年成為市場焦點的摺機，全部都是利用更特化摺疊性能而生產的柔性 LED 屏幕：