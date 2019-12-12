手機即睇Mini Tokyo 3D地圖！激似Simcity體驗東京實時陸空交通

【Mini Tokyo 3D】又到年末，心思思已經想飛東京過聖誕新年，嫌機票酒店勁貴，可以一試迷你東京立體地圖「Mini Tokyo 3D」，可以用「上帝視覺」、似模擬城市（Simcity） 實時監察即時東京交通狀況，包括東京23區的地上JR電車、Tokyo Metro東京地下鐵路，甚至在東京內的羽田國際機場的飛機航班升降一網睇晒，手機電腦都用得；未有得飛或準備飛日本純看也超治癒！

Mini Tokyo 3D顯示東京實時交通，更可以跟蹤個別交通班次遊東京，去旅行前或純體驗也賞心悅目 【網頁截圖】

Mini Tokyo 3D 迷你東京立體地圖是日本東京實用加治癒的電車地圖，在電腦或手機瀏覽器以3D方式顯示東京公共交通的運行狀態，所有地上電車或地下鐵路等變為立體長方形於市內行走，鐵路顏色亦根據實際東京市內JR、Tokyo Metro地鐵各線的獨有顏色辨別，當中大家熟悉的JR山手線（Yamamote Line）就是以青綠色顯示，來往橫濱的京濱東北線（Keihin-Tohoku Line）則以藍色表示，經費搭JR的人相信不會陌生。

地圖上除了一次過看著整個東京市的電車自由走動，也可以點按其中一班列車，在右邊的車頭圖案中切換成追蹤視覺，跟隨列車在東京遊走！

點按列車會顯示行車資訊，包括車種、編號及到站資料，連誤點都會顯示！【網頁截圖】

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地鐵模式

經常住淺草（Asakusa）應該是都營東京地鐵（Toei Transportation / Tokyo Metro）的常客，Mini Tokyo 3D 迷你東京立體地圖中，地圖右邊的眼睛圖案，會切換為地鐵模式，專看地鐵各線包括大江戶線、三田線、新宿線、淺草線等地下鐵運行情況。

空中交通

Mini Tokyo 3D 迷你東京立體地圖中，最特別的是可以在東京國際機場 / 羽田機場的位置，顯示即時飛機航班升降，與追蹤視覺一樣，點按其中一班飛機，按右邊的飛機圖案切換為空中緩慢繞圈視角，在機上看著東京市，現在就已經想飛！

羽田機場升降的航班都在地圖中飛來飛去 【網頁截圖】

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