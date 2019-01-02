C95攪笑Cosplay合集 動畫片頭、遊戲畫面、電視廣告乜都扮一餐

平成最後的Comiket C95已經在12月31日完滿結束，除了買同人誌、搶goods外，睇/影cosplay當然都係一大重點。不過日本Cosplay很多時不是追求型男美女，而是以攪笑、趣味及「有梗」出發，現在就帶大家看看這些爆趣cosplay吧。

然後原來這兩批人就在旁邊XD 來源：https://twitter.com/laplace0920/status/1079228612547465217



抱著Orico Card（日本信用卡）的長瀨智也，還原度超過了100% オリコカードもった長瀬くんおった#C95 #C95コスプレ pic.twitter.com/ufKHQTfVBc — ひろせ (@hirose1128) 2018年12月30日 抱著Orico Card（日本信用卡）的長瀨智也，還原度超過了100%

如果不知道梗來自哪裡，這是長瀨智也幫Orico拍攝的一系列廣告：



FGO角色cosplay很常見，FGO遊戲界面的cosplay你沒見過吧？ クラス アーチャー



真名 赤井秀一



サポート入りました#c95コスプレ #c95 pic.twitter.com/Tq4lMyos7P — 〜大帝国皇帝山下〜c95とな③赤井 (@Emperor_Yama) 2018年12月31日 FGO角色cosplay很常見，FGO遊戲界面的cosplay你沒見過吧？



神級動畫Cowboy Bebop星際牛仔「片頭動畫」的cosplay カウボーイビバップのOPのコスプレがいたwwwwww #C95コスプレ pic.twitter.com/R8Zgcct7yr — ATSU-C@あけおめ！ (@ATSU_C777) 2018年12月30日 神級動畫Cowboy Bebop星際牛仔「片頭動畫」的cosplay

沒看過的話，這是日本戲院中電影開始前播放的反盜錄廣告，等如香港華哥的「成個電影業畀你攪彎晒啦」。

當然有趣的cosplay遠遠不止這些未能盡錄，有興趣的話可以多到twitter找找看C95的cosplay照片！