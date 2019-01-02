C95攪笑Cosplay合集 動畫片頭、遊戲畫面、電視廣告乜都扮一餐

平成最後的Comiket C95已經在12月31日完滿結束，除了買同人誌、搶goods外，睇/影cosplay當然都係一大重點。不過日本Cosplay很多時不是追求型男美女，而是以攪笑、趣味及「有梗」出發，現在就帶大家看看這些爆趣cosplay吧。
波希米亞狂想曲原來可以這樣cosplay...
Queen— だい＠なんだかおもしろい (@nandakaomo) 2018年12月30日
コミケ95コスプレ #c95 #c95コスプレ pic.twitter.com/eaihaIVa7u
NHK的經典節目「筋肉體操」，剛過去的紅白歌唱大賽中也有登場
本人ズルいwww#みんなで筋肉体操#C95 pic.twitter.com/cSc01EgFeu— 睦樹P@しまなみ海道か乗鞍に行きたい (@Mutsuki_O) 2018年12月30日
然後原來這兩批人就在旁邊XD 來源：https://twitter.com/laplace0920/status/1079228612547465217
抱著Orico Card（日本信用卡）的長瀨智也，還原度超過了100%
オリコカードもった長瀬くんおった#C95 #C95コスプレ pic.twitter.com/ufKHQTfVBc— ひろせ (@hirose1128) 2018年12月30日
如果不知道梗來自哪裡，這是長瀨智也幫Orico拍攝的一系列廣告：
FGO角色cosplay很常見，FGO遊戲界面的cosplay你沒見過吧？
クラス アーチャー— 〜大帝国皇帝山下〜c95とな③赤井 (@Emperor_Yama) 2018年12月31日
真名 赤井秀一
サポート入りました#c95コスプレ #c95 pic.twitter.com/Tq4lMyos7P
任何人cosplay？不是，是因為爆炸事故令股價急挫的日本地產公司Apaman股價的cosplay...
アパマンの株価のコスプレwwwww#C95 #C95コスプレ #ネタコス pic.twitter.com/3djI3TdWWB— sizuku＠カーチャン 1日目まだ布の人のコス 2日目J( 'ー`)し (@sizuku0322) 2018年12月29日
ハリーポッターのコスプレ— あど (@adoaki) 2018年12月31日
こんなん笑うわ！！#C95 #C95コスプレ pic.twitter.com/dws6qNmDW9
神級動畫Cowboy Bebop星際牛仔「片頭動畫」的cosplay
カウボーイビバップのOPのコスプレがいたwwwwww #C95コスプレ pic.twitter.com/R8Zgcct7yr— ATSU-C@あけおめ！ (@ATSU_C777) 2018年12月30日
在獵人烤肉，啊不對，是烤感嘆號的蛇叔...
スネーク達が平成最後のコミケでレーションを焼いているようです#C95 1日目#コミケコスプレ pic.twitter.com/qlaGxrgnJf— 六角ナット (@nut_nanoda) 2018年12月29日
有在日本看過電影的話一定認得這幾隻東西wwwww
冬コミ２日目、締まっていくぞー！#C95 #C95コスプレ#映画泥棒 pic.twitter.com/GujYp83jMO— インスタ泥棒【冬コミ29日30日】 (@sudokeeeeen) 2018年12月30日
沒看過的話，這是日本戲院中電影開始前播放的反盜錄廣告，等如香港華哥的「成個電影業畀你攪彎晒啦」。
原出處貌似是日本某個見工教學影片中壞蛋面試官的造型，這根本是恐怖份子了吧...
笑いが止まらんwwwwww— 6x6 (@EM8040) 2018年12月30日
(Twitter掲載許可済み)#c95 #C95コスプレ pic.twitter.com/vfmObmzDxY
平成最後一屆comiket，來一個吉卜力名作《平成狸合戰》的cosplayer也是很應該的吧
平成が終わる前にコミケで名作ジブリ映画「平成狸合戦ぽんぽこ」のコスプレをするという夢が叶いました！— 鰐軍曹 (@WANIGUNNSOU) 2018年12月30日
「四国から多摩に電車で到着した長老たち」のコスプレです！
photo:@zhou_cos #C95 #c95コスプレ pic.twitter.com/YVCoSJsbLx
這個...我真的不知道是什麼，懂的人希望可以解釋一下
物理的にハッピーエンドを導く某プリンセスたち。#C95 #C95コスプレ #コミケ95コスプレ pic.twitter.com/89k4ANxfup— ある♂俺が人魚姫だ (@ALL_SSR) 2018年12月29日
當然有趣的cosplay遠遠不止這些未能盡錄，有興趣的話可以多到twitter找找看C95的cosplay照片！