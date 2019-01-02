C95攪笑Cosplay合集 動畫片頭、遊戲畫面、電視廣告乜都扮一餐

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平成最後的Comiket C95已經在12月31日完滿結束，除了買同人誌、搶goods外，睇/影cosplay當然都係一大重點。不過日本Cosplay很多時不是追求型男美女，而是以攪笑、趣味及「有梗」出發，現在就帶大家看看這些爆趣cosplay吧。


波希米亞狂想曲原來可以這樣cosplay...

NHK的經典節目「筋肉體操」，剛過去的紅白歌唱大賽中也有登場

然後原來這兩批人就在旁邊XD 來源：https://twitter.com/laplace0920/status/1079228612547465217


抱著Orico Card（日本信用卡）的長瀨智也，還原度超過了100%

如果不知道梗來自哪裡，這是長瀨智也幫Orico拍攝的一系列廣告：


FGO角色cosplay很常見，FGO遊戲界面的cosplay你沒見過吧？

任何人cosplay？不是，是因為爆炸事故令股價急挫的日本地產公司Apaman股價的cosplay...

這個需要一點解說，梗出處來自「音割れポッターBB」，是哈利波特主題音樂加工為非常刺耳破音的版本，但爆紅的原因倒不在於音樂，而是因為影片的縮圖用了哈利波特電影火盂的考驗中波特和佛地魔決戰的其中一格左右對稱加工而成的圖片，因為莫名其妙地好笑，也就莫名其妙地爆紅...

神級動畫Cowboy Bebop星際牛仔「片頭動畫」的cosplay

在獵人烤肉，啊不對，是烤感嘆號的蛇叔...

有在日本看過電影的話一定認得這幾隻東西wwwww

沒看過的話，這是日本戲院中電影開始前播放的反盜錄廣告，等如香港華哥的「成個電影業畀你攪彎晒啦」。


原出處貌似是日本某個見工教學影片中壞蛋面試官的造型，這根本是恐怖份子了吧...

平成最後一屆comiket，來一個吉卜力名作《平成狸合戰》的cosplayer也是很應該的吧

這個...我真的不知道是什麼，懂的人希望可以解釋一下

當然有趣的cosplay遠遠不止這些未能盡錄，有興趣的話可以多到twitter找找看C95的cosplay照片！

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