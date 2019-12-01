任天堂Nintendo Store東京店朝聖！日本網紅花費200萬喪買全產品

最近東京澀谷成為任天堂粉絲的朝聖地，因為當地PARCO百貨公司經過3年裝修後，上周五重新開幕，其中六樓是任天堂專門店NINTENDO TOKYO。筆者上周六中午到場朝聖，結果失望而回，因為太多人一早排隊，中午已經派完籌，據知最近要一早排隊4小時才有機會入場。

雖然筆者暫時未能即場掃貨，不過都留意在場粉絲，聚焦購買甚麼限定精品。首先，NINTENDO TOKYO分為多個商品區域，包括SUPER MARIO、薩爾達傳說、SPLATOON、動物之森。專門店裝潢以紅、白色為主，部分商品架有大型擺設（如林克、MARIO、村長秘書西施惠等），讓大家跟喜歡的遊戲角色自拍，絕對是打卡位。其中正門一組有大型熒幕，以及幾個SWITCH試玩台，讓大家試玩RINGFIT ADVENTURE、MARIO TENNIS等。

店內花絮（點下圖放大）

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商品方面，其實種類相當豐富，就以SUPER MARIO BROS系列為例，有馬利奧各種變身造型的公仔FIGURE、文具、兒童餐具、手機殼、證件套、小型筆袋、鎖匙扣等。SPLATOON就有風格較潮的塗鴉TEE、貼紙、滑板等；ZELDA薩爾達傳說方面，不僅有常用的毛巾、匙、扣、記事簿，更有上班一族喜愛的斜紋領帶、女士至愛的手袋，部分印有紋章圖案。

若果大家是POKEMON粉絲的話，來到這兒不會失望，NINTENDO TOKYO本身都有寵物小精靈（寶可夢）的精品發售，更重要是專門店的對面，正正就是POKEMON CENTRE專門店。其實在東京有很多寵物小精靈分店，大家逛完NINTENDO TOKYO再過對面逛逛就更方便。

日本網紅瘋狂掃貨

兩人花費217萬日圓！（HIKAKIN圖片）

日本YOUTUBER網紅HIKAKIN，早前公開他跟哥哥在NINTENDO TOKYO瘋狂掃貨的片段，結果這條長達27分鐘的網片，截止本周五的點擊次數超過250萬！據HIKAKIN表示，他們兩人要「店內每種商品都買一件」，包括細小的積木（每款執一件）；另外由於專門店有售賣SWITCH遊戲、手掣、周邊配件（如呔盤、JONCON手繩）等，結果他們都每樣買一件，結果他們完成創舉，買了超過20袋商品，總數是217萬日圓（折合近16萬港元）！！！

看看HIKAKIN店內掃了什麼貨品（點下圖放大）

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【網紅掃貨片段】

【後記：還有NINTENDO NEW YORK】

位於NewYork的Nintendo專門店，店面十分大，貨品外亦有大量珍藏展出。（林勇攝）

說到任天堂專門店，在紐約曼哈頓區的NINTENDO NEW YORK，早在05年開幕，現場有兩層，面積930平方公尺，是NINTENDO TOKYO的三倍。早前我們宅民黨記者林勇出訪美國期間，都有前來朝聖，兩地部分商品有不同，各具特色。若果將來香港有分店就更好了！

點下圖放大觀看Newyork Nintendo店內細節