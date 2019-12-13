人工智能改善生活　華為全場景系列產品融入 AI

Artificial Intelligence（AI）、即人工智能，在近十年是科技發展的一大課題，而至近 2～3 年，AI 亦開始透過智能設備、以及物聯網等概念進入我們的日常生活。 不少以手機為主軸的廠商都有推出不同的周邊產品以求在 AI 的大潮流出分一杯羹，華為就是其中之一，他們近年的自家產品的確也可以透過交互操作以改善生活。

看準 AI 發展、大手投資

講到推動 AI 應用，華為都算是不遺餘力，早在 2017 年，他們就已經在自家研發的 Kirin 970 處理器上加入了神經處理單元（NPU），用以獨立為手機提供人工智能的運算能力，比 Qualcomm Snapdragon 855 甚至是 Apple 的 A11 Bionic 都更要早。

人工智能單在手機上的應用已經相當多元化，在看不見的層面，它可以幫助協調處理器各部份的運作，提升操作效率之餘也減少了無謂的電力消耗，有效提升手機的續航能力。

在拍攝相片時，AI 也擔起了場景偵測的責任，讓華為手機極速辨識到鏡頭前的景物，從而轉換至最適切的拍攝模式，更可辨識二十種不同場景

用戶活動偵測

不單止日常幫手省電、助你拍出更佳相片，結合其他華為產品更可以為健康帶來改善，例如早前在港有售的 HUAWEI Watch GT 2，就加入了多重的感應器，方便用戶可以記錄自己的運動表現、睡眠質素甚至是壓力水平。

HUAWEI Watch GT 2 內置的人工智能不單止可以偵測用戶的心率，甚至可以自動偵測用戶的運動類型、提供即時的耗氧量數據、顯示目前的訓練強度以及為用戶建議運動後的恢復時間

另外內置的 TruSleep 睡眠監測2.0以及 TruRelax 壓力監測都讓用戶更清楚自己的身體狀況，當感測到用戶壓力過大時，更會自動引導用戶進行呼吸練習

更高層次的無縫娛樂享受

運動時就少不了聽音樂，香港近期也推出了全無線耳機 HUAWEI FreeBuds 3，除了內置了華為自家研發的 A1 晶片，可以做到主動降噪、提升音質之外，亦可以配合華為手機以及 HUAWEI Watch GT 2 進行人工智能協作，讓娛樂不間斷。

FreeBuds 3 本身支援開蓋即時配對、取下耳機暫停、戴回耳機繼續等智能功能