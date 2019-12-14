【單反相機】Nikon D850規格質素傲視群雄　為何得到眾多推薦？

雖然相機市場無反風頭正勁，但是卻有一款單反逆風而行，憑藉着自身過硬的性能，收穫眾多攝影愛好者的青睞。它就是Nikon D850，一款擁有4575萬超高像素的全片幅單反相機。

雖然並不是最新機型，但是Nikon D850的4575萬有效像素放在今天依然可以傲視群雄。它可以輸出超過8000寬的圖片，在各類拍攝上都能展現出超乎尋常的細節表現力。

寬容度一直是Nikon的核心優勢之一，D850目前依然是市面上寬容度最好的135相機之一。現在的135相機，往往在低感下有着不錯寬容度，但是提升感光度之後寬容度就會下降明顯。不過Nikon D850在高感下依然能夠保持很好的寬容度，就算ISO達到了3200甚至更高，依然能為使用者提供不錯的調整空間。

Nikon D850的另一個特性，是高像素與高速度的融合。在保持4500萬高像素畫質輸出的同時，相機搭載了Nikon最新一代的153點對焦系統，並且具有帶手柄下9fps，不帶手柄7fps的高速連拍性能，DX格式下更是能夠達到30fps連拍。這使得D850不僅僅是一台高像素機，更能適用於例如動物攝影師、體育攝影師的日常拍攝，極大的擴展了D850的適用範圍。

可以說，Nikon D850是一台兼備高畫質和高速度的專業機型，4575是一個相當高的像素數量級，但是Nikon在如此高像素下依然能更實現精準的高速抓拍，這非常有利於攝影師拍攝更加清晰的動態圖像。可以說，D850是現在市面上為數不多的高像素與高速度完美融合的相機。

▼▼▼相關圖輯：2010-19年上市售價最高相機，Nikon D850有冇份？▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】