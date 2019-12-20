懶人專用翻牆工具： NordVPN 聖誕兩折有得用、再送密碼管理

在香港，暫時仍然享有網路自由，至少要瀏覽甚麼網站、內容都沒有太大限制，不過這種自由卻並非必然。 世界上存在網禁的國家／地區其實絕不罕見，近至中國內地、遠至中東，都因為宗教或政治等原因而實施了網絡審查，如果只是短暫去旅行／公幹、又想保有原本享有的網路自由的話，一個有效的 Virtual Private Network（VPN） 工具可謂「翻牆」必備。

VPN 要慎選、免費不一定就是「免費」

大家對 VPN 工具的認知很多時侯出於「翻牆」， 亦即在網絡上進行繞道，從與你身處地區不同的伺服器獲取資料以避開審查。

但其實 VPN 初開發時還包含一重「安全」意義 － 在世界上某些國家，上「禁網」可能是違法行為，故 VPN 還有就讓用戶保持身份秘密、隱藏傳輸資料的重要功能。

一個合格的 VPN，可以「繞道」固然重要，不過資料安全應該是更為重要（網上圖片）

一般在網上找到的免費 VPN，「翻牆」功能基本一樣，但除了服務質素時好時壞，任由未經加密的私人資訊經不知名伺服器傳輸其實非常危險，輕則帳戶、密碼被盜，嚴重的話甚至會因為銀行／信用卡資料外洩而破財。

想要穩定又安全，首選當然是自設 VPN 伺服，但既沒有技術力又想享有彈性，坊間也有大量收費的 VPN 服務，其中有信譽的就要數近期不少用戶都有推介的 NordVPN。

NordVPN 三大特點

超級隱身一般 VPN 能夠做到的「翻牆」功能，NordVPN 當然有，不過在「安全」這一點上，NordVPN 就向前走多一步，加入名為「模糊處理（Obfuscation）」的保安措施，將用戶的網絡瀏覽資料以一些不起眼的假資料作掩護，更有效避開審查。

操作簡便NordVPN 另一賣點在於操作簡便，不論你用的裝置是 PC、Mac、iPhone 以至 Android 手機都好，幾分鐘就可以安裝並運行 NordVPN 進行安全翻牆；如果想要為家居、公司內的網絡環境進行保護，還有一些 Wi-Fi 路由器可以直接安裝 NordVPN 的設定。

打破物理界限…為煲劇NordVPN 其中一個比其他同類服務強大之處，在於他們的 VPN 伺服器達到 5000 個、遍佈全球 59 個國家，除了可以讓用戶在世界各地都可以得到穩定快速的連線之外，還有一個額外的妙用 － 虛擬瞬移。

NordVPN 伺服器達到 5000 個、遍佈全球 59 個國家

有一些網絡內容、尤其是影片，本身是局限了某國家的用戶使用的，但有了 NordVPN，香港用戶幾秒間就可以將裝置地區改成其他國家，享用其他國家的正版影片。

以 Netflix 為例，只要將地區接駁至英國，就可以即時收看於香港地區 Netflix 所沒有的《Doctor Who》

2 折優惠用三年

NordVPN 功能算是同類服務中數一數二的強大，所謂一分錢一分貨，NordVPN 平常的收費也的確不是最便宜。不過近日他們就趁年尾聖誕時節大搞優惠，一次過訂閱三年會藉的話，只需要＄125.64 美金、亦即每月不足＄28 港幣即可以用到 NordVPN 的全功能。

此優惠還未夠吸引嗎？NordVPN 還額外為三年套餐的用戶額外加送NordPass 密碼管理器，此密碼管理器可以安裝在各大瀏覽器以至手機系統之上，讓各位不善記密碼的用戶可以有一個更安全的密碼保存方法。

除了密碼登入資料，NordPass 更可以用於信用卡資料、或其他文字機密的儲存，而用戶需要記得的，就只有 NordPass 一個登入密碼就可以了

NordVPN 套餐優惠資料頁面（按此跳轉）