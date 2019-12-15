大麻將經SpaceX送上國際太空站　研究零重力及太空輻射對生長影響

大麻上太空——High到飛天？所謂「但有一個夢，不會死，種大麻」。大麻將於在2020年3月的SpaceX貨運任務中送往國際太空站（ISS），以研究太空輻射和微重力效應如何影響其基因表現（Gene expression）。不禁令人奇想，太空人會「享用」這些實驗對象乎？那就真的變為名副其實的麻空人了。

大麻將於SpaceX下年3月的一次運貨任務中一飛沖天，直上國際太空站。當然這些大麻不是供給站內人員享樂，而是用作探索植物如何在太空以不同方式生長的科學。

（NASA/VICTOR TANGERMANN）

農業科技公司Front Range Biosciences（FRB）專注於養殖和培育新植物品種及種子，提供予大麻和咖啡產業。該公司美國科羅拉多州博爾德大學的SpaceCells USA Inc.和BioServe Space Technologies合作 ，將大麻組織培養物送上太空。研究目標如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

相信讀到這裡，大家應該都會明白送上國際太空站的大麻不會被太空人們烘烤成餅乾來「輕鬆」。一來SpaceX運上去的只是大麻組織培養物，而不是成熟的草株。大麻草株本身的四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol, THC）含量好低。THC是令人興奮飄然的精神活性化合物，在大麻草株一般而言含量只有約1%。在組織培養物狀態下，THC含量相信微乎其微。

將向國際太空站運送大麻的SpaceX Dragon貨運太空船。（Alexander Gerst）

SpaceCells行政總裁Peter McCullagh於新聞稿表示是次任務符合公司追求的重要理念。他相信此研究會帶來「巨大機會」，把能夠適應乾旱、寒冷和氣候變化影響的新植物化學型（Chemotype）推出市場。