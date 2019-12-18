Galaxy Note 10 星戰別注版套裝開箱、黑紅 Galaxy Buds 超型！

星戰系列電影最終章《Star Wars: The Rise of Skywalker》即將在 12 月 19 日上映，香港雖然就沒有特別版的可口可樂上市，但 Samsung 就與電影公司 Lucasfilm 合作，推出別注版的 Galaxy Note 10+ 禮盒裝，不單止外型、配件上甚有「星味」，其實售價也相當吸引。

包裝見證 Kylo Ren「入魔」過程

星戰系列第 7～9 集，主軸變成了 Rey 與及 Han Solo 之子 Kylo Ren 的鬥爭過程，在最新一集中，早已墮入原力黑暗面的 Kylo Ren 以紅色的「金繼」方式重新組合頭盔、使他的外型更加邪惡。Samsung 就巧妙地用了禮盒裝的外盒重現這個過程：

The First Order 版 Note 10+、Galaxy Buds 睇真啲

今次的 Star Wars 別注版禮盒裝除了有一部 256GB 容量版本的 Galaxy Note 10+，又會附送多一款特別版的 Galaxy Buds 無線耳機，由於要配合 Kylo Ren 的魔道形象，不論是手機與耳機都採用了黑撞紅的型格配色：

+ 4 + 3 + 2

別注版的 Galaxy Note 10+ 禮盒裝目前已經在香港公開發售，售價為港幣＄9,998，留意一部原版本的 256GB Galaxy Note 10+ 原價已經要＄7698，如今加上 Star Wars 主題贈品及設計，還加送一對 Galaxy Buds，賣此價錢也不算過份。