電子煙危害更甚！長期研究：患肺部疾病機率高30%！盤點5大害處

電子煙愈來愈流行,並一直標榜較傳統煙草產品影響較小,不過外國最近一項研究推翻了這論點,發現吸食電子煙的人患慢性肺部疾病機率,比沒有吸食電子煙的人高30%。

《美國預防醫學雜誌》周一(16日)發表首份有關電子煙對人體健康影響的長期研究報告。

(視覺中國)

研究由2013年開始,訪問了3.2萬名美國成年人。剛開始,該3.2萬人都沒有患上肺部疾病迹象,但到2016年,吸食電子煙的人患慢性肺部疾病,包括哮喘、支氣管炎及肺氣腫等機會率,比沒有吸食電子煙的人高30%。

研究又發現,傳統香煙與電子煙互相結合,患慢性肺病風險將提高2倍以上。

(視覺中國)

負責研究的Stanton Glantz表示,吸食電子煙可在短時間內令人患上肺部疾病,形容「電子煙本身是有害的(E-cigarettes are harmful on their own)」。Glantz又說,大部份吸食電子煙的成年人會繼續吸傳統煙,他們將同時面對吸傳統煙及吸食電子煙風險。

美17歲少年吸電子煙肺部疤痕累累 命危換雙肺

其實吸食電子煙導致的健康問題,近年引起關注。美國密西根州底特律一位17歲少年,就因為長期吸食電子煙導致肺部硬化、疤痕和斑點累累,最終須接受雙肺移植手術續命,成為首宗因為吸食電子煙弄至雙片肺葉全換病例。

相關文章:吸食電子煙肺部疤痕累累 美17歲少年命危換雙肺 成全球首個病例

香港擬全面禁電子煙

而在香港,去年已宣布將全面禁止電子煙,禁令會在立法會通過《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》並刊憲後6個月實施。根據政府建議,禁止電子煙、加熱煙等另類吸煙產品進口香港,旅客亦不可攜帶電子煙進入香港,一旦違例,最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。