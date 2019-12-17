電子煙危害更甚！長期研究：患肺部疾病機率高30%！盤點5大害處

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電子煙愈來愈流行，並一直標榜較傳統煙草產品影響較小，不過外國最近一項研究推翻了這論點，發現吸食電子煙的人患慢性肺部疾病機率，比沒有吸食電子煙的人高30%。

美國預防醫學雜誌》周一（16日）發表首份有關電子煙對人體健康影響的長期研究報告。

（視覺中國）

研究由2013年開始，訪問了3.2萬名美國成年人。剛開始，該3.2萬人都沒有患上肺部疾病迹象，但到2016年，吸食電子煙的人患慢性肺部疾病，包括哮喘、支氣管炎及肺氣腫等機會率，比沒有吸食電子煙的人高30%。

研究又發現，傳統香煙與電子煙互相結合，患慢性肺病風險將提高2倍以上。

（視覺中國）

負責研究的Stanton Glantz表示，吸食電子煙可在短時間內令人患上肺部疾病，形容「電子煙本身是有害的（E-cigarettes are harmful on their own）」。Glantz又說，大部份吸食電子煙的成年人會繼續吸傳統煙，他們將同時面對吸傳統煙及吸食電子煙風險。

美17歲少年吸電子煙肺部疤痕累累　命危換雙肺

其實吸食電子煙導致的健康問題，近年引起關注。美國密西根州底特律一位17歲少年，就因為長期吸食電子煙導致肺部硬化、疤痕和斑點累累，最終須接受雙肺移植手術續命，成為首宗因為吸食電子煙弄至雙片肺葉全換病例。

相關文章：吸食電子煙肺部疤痕累累　美17歲少年命危換雙肺　成全球首個病例

香港擬全面禁電子煙

而在香港，去年已宣布將全面禁止電子煙，禁令會在立法會通過《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》並刊憲後6個月實施。根據政府建議，禁止電子煙、加熱煙等另類吸煙產品進口香港，旅客亦不可攜帶電子煙進入香港，一旦違例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

吸食電子煙五大害處（點下圖放大）

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