AirPods 好易跌？BTS 防彈少年團RM金南俊已跌 XX 對以上！

AirPods 成為近年 Apple 最暢銷產品，其中一個原因，未知是否跟其容易遺失有關。韓國 BTS 防彈少年團隊長RM金南俊（Rap Monster）近日就透露，自己已經遺失多對 AirPods，而其總值已經足夠購買 Mac Pro 了！

AirPods 是近年 Apple 最受歡迎的產品，方便易用完全擺脫傳統耳機耳機線的纏繞，而且通話質素在藍牙耳機中亦屬中上之選，自然吸引 Fans 們入手。不過早兩代 AirPods 使用開放式設計，未必是每個用戶的耳形都可以穩固的配戴，加上耳機電量問題，不少用戶習慣性左右耳替換使用，以上原因，都令 AirPods 成為一個非常之容易遺失的電子產品。韓國 BTS 防彈少年團的隊長RM金南俊（Rap Monster），近日就在一段跟 Fans 的 live chat 中表示，自己已經先後遺失 33 對 AirPods！

BTS 防彈少年團的隊長金南俊，原來已經遺失 33 對 AirPods。（Pinterest）

購買 33 對 AirPods，以普通版本 $1,299 計算就已經要 $42,867，若果以無線充電版 $1,599 計算更高達 $52,767，足夠購買最新推出定價 $45,999 起的 Mac Pro，有突。可見金南俊（RM）除了認證 AirPods 實在非常容易遺失之外，亦肯定是一件非常好用的產品，才會在不停遺失之後，依然多次入手。希望金南俊第 34 對 AirPods 將會選購入耳式的 AirPods Pro，相對沒有那麼容易遺失吧！

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