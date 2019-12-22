【Sony A9 II評測】最高級無反相機　高速運動攝影非常強大

今天我們來看一下Sony最新發布的旗艦級無反相機Alpha 9 II。這台相機的核心規格與A9有些相似，但是加入了許多針對職業運動攝影師的改進。總體來說，這台相機代表了現在無反相機的最高水準。下面我們就進入客觀測試，來看下Alpha 9 II有何改變。

一、概述

Sony Alpha 9系列的定位，是針對運動攝影師、野生動物攝影師等專業用戶群而設計，因此相機更多考慮了專業用戶的使用需求。這一代Alpha 9 II並沒有在參數上做大幅改變，同樣是2400萬像素的全片幅感光元件，693相位點對焦系統，以及20fps的無黑屏連拍。

這台相機在外觀設計和功能性上進行了眾多修改，首先外觀設計上，增大了機身的手柄尺寸，因此使用大尺寸鏡頭，例如400mm F2.8這類鏡頭時，更加輕鬆。另外，機身的網絡傳輸設計有了大幅改善，增加了千兆網口，並且改進了FTP傳輸，非常適合運動攝影師拍攝使用。

Sony的機身重量是具有優勢的，特別是搭配400mm f/2.8鏡頭，整體重量為3573g，是非常輕量化的長焦拍攝組合。

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關於這台相機評分，筆者給出8.8分。作為一台運動相機，這台相機並不是高像素高畫質機型，因此不能和A7R系列相提並論。相機的優勢在於高感表現，以及對焦連拍，是一台真正的運動機。

二、操控提升

相比於Alpha 9，這一次二代機身在操控上有了不少改進。首先是機身的整體外觀，手柄加大加粗了，一方面手柄的高度增加了，這樣握持時小拇指更加舒服，另一方面手柄的深度增加了，使用大鏡頭時更加輕鬆。

機身的頂部轉盤，延續了Alpha 9一代的作風，不過曝光補償轉盤加入了鎖定按鈕。與曝光模式和連拍模式的鎖定不同，曝光補償的鎖定採用了按壓開關式鎖定，也就是按一下解鎖，按一下上鎖，所以可以自由切換不同的模式，方便不同場景操作。

機身的背部按鍵物料進行了升級，增大了AF-ON鎖定按鈕的尺寸，以及修改了對焦選擇撥杆的質料，因此長時間使用時更加輕鬆。

▼▼▼點擊下圖即睇Sony Alpha 9 II機身設計▼▼▼

+ 3 + 2

機身的液晶螢幕同樣是369萬像素點的高刷新率螢幕，最高支持120Hz的更新率。不過Alpha 9 II液晶螢幕方面並沒有升級，依然是144萬像素點的液晶螢幕，只支持選擇對焦點，不支持全功能觸控操作。我覺得Sony真的需要反思下螢幕的設計，一個是提升下液晶螢幕的顯示效果，另外現在看全功能觸控真的非常有用。

Sony在操控上也有了改進，例如在調整菜單界面是，可以使用前撥輪來控制大菜單的切換，使用後波輪控制具體的分頁菜單切換，這樣操作要比之前快很多。

另外，Alpha 9 II在機身上加入了千兆網口，另外也換用了MI數字熱靴接口，接口設計更加豐富。機身的電池容量保持了高續航水準，單個電池拍攝600張以上，毫無問題。

三、核心性能測試

Sony Alpha 9 II在核心性能上，雖然參數看和上一代近似，但是實際性能還是有所提升。主要表現在：高感畫質的優化、對焦性能特別是低反差下對焦的提升、機身防震性能提升、視頻下眼部對焦的加入。

先來看感光度，Sony Alpha 9 II的原生感光度為ISO 100-51200，可擴展至ISO 50-204800。實際上第一台Alpha 9就有很高的高感表現，二代機身看似傳感器沒變，還是有一些新的優化升級。

+ 8 + 7 + 6

從高感表現來看，Sony Alpha 9 II在ISO 3200以下，都能帶來很好的畫質表現，如果提升感光度，ISO 12800以下的畫質表現都是可以接受的，這符合一台專業級運動機的感光度需求。

上圖拍攝使用了ISO 12800的感光度，在實際拍攝時，Sony Alpha 9 II在弱光環境中，實際使用ISO 12800拍攝的照片，純淨度依然不錯。

而下面這組圖片，是使用ISO 25600拍攝的照片，在這樣的極限高感下，Sony Alpha 9 II也有着一定的可用度。

良好的高感表現，有利於在燈光環境下拍攝運動賽事，例如足球賽、田徑比賽，經常會在夜晚舉行，即便有燈光，由於需要非常高的快門速度，也需要很高的感光度。所以Alpha 9 II的優質高感畫質，這有利於夜晚賽事的拍攝。

下面看一下大家更關心的對焦與連拍，Alpha 9一代採用了693個相位對焦點的對焦系統，以及20fps的電子快門無黑屏連拍，二代機身繼承了一代的這一特性。下圖我們連續拍攝一組飛鳥飛行到降落的畫面，連續追焦性能得到了充分展現。

我們連續拍攝一組飛鳥飛行到降落的畫面，連續追焦性能得到了充分展現。（中關村在線授權使用）

但是使用中，筆者認為Alpha 9 II在低反差下的對焦性能有了一定提升，在光線不好，或者反差較低時，也能有較好的對焦控制。例如下面這部分照片，都是低反差環境下拍攝的，相機的追焦依然穩定可靠。

Sony Alpha 9 II在連拍時，可以達到20fps的連拍速度，而且沒有黑屏，這主要是通過電子快門實現的。新一代機身機械快門連拍速度也從5fps提升至10fps，機械快門連拍的好處是可以更好協同閃光燈同步。

在弱光下，例如下面這組照片是在夜晚拍攝的，Alpha 9 II在夜晚的對焦靈敏度依然不錯，所以可以應對更加複雜的拍攝環境。

Sony的眼部對焦一直非常靈敏，Alpha 9 II的眼部對焦不僅追蹤靈敏，而且對於有障礙物存在的場景，反應速度和識別速度都比較不錯。比如我們做了兩組測試，分別是正常狀態下的眼部對焦測試，和障礙物後的識別速度檢測。

正常狀態下，Sony Alpha 9 II眼部對焦的識別度和成功率自然不用多說。（中關村在線授權使用）

正常狀態下，眼部對焦的識別度和成功率自然不用多說。下面這組GIF顯示的是障礙物後人物突然出現的眼部對焦反應速度，基本反應速度為3幀畫面時間，反應速度相當不錯。

障礙物後人物突然出現的眼部對焦反應速度，Sony Alpha 9 II基本反應速度為3幀畫面時間，反應速度相當不錯。（中關村在線授權使用）

下面我們就來看下這組測試時，剛對焦成功的第一幀拍攝成功率如何。從實際拍攝的照片來看，Sony Alpha 9 II在應對快速出現的物體時，對焦準確度相當不錯。

Sony Alpha 9 II具有每秒60次的對焦檢測，也就是說實際上相機的對焦驅動力不僅連拍下對焦足夠快，視頻下對焦也足夠使用。Alpha 9 II的眼部對焦性能也有了一定提升，主要在於視頻拍攝時加入了眼部對焦。目前Sony支持視頻下眼部對焦的機型包括：Alpha 6600、Alpha 7R IV和Alpha 9 II。

下面我們來看一下視頻截圖畫面。筆者拍攝的畫面為4K 30p，隨機截取了3幀，每幀截取了640×300的畫面區域。

從實際對焦準確度來看，這台相機的視頻追焦成功率非常高，而且追焦穩定，視頻對焦性能非常優秀。

對於機身防震性能，這一次機身五軸防震有小幅度升級，官方數據表明防震效果提升了0.5檔。實際使用24-70mm f/2.8拍攝時，在70mm端使用1/10s拍攝，依然可以保持穩定。

相機的視頻性能保持了一代的特性，同樣具備4K 30p的視頻拍攝能力，能夠在拍攝照片的同時提供良好的視頻拍攝水平。但是Sony Alpha 9 II的核心作用畢竟不是視頻拍攝，這裏我們就不做過多說明了。

四、軟件升級

這一次Sony Alpha 9 II主要針對運動攝影師，升級了一系列的實用性功能，下面我們來說一下重點功能。

Alpha 9 II加入了照片的語音備忘錄功能，可以為照片加入一段60秒的語音備忘錄，通過相機內置麥克風收錄。這個功能非常有幫助，因為在大量照片拍攝時，後方人員很難分清前方具體的照片內容，這時候語音備忘錄是後期篩選照片的很好方式。

Alpha 9 II的網絡傳輸系統有了大幅度升級。首先是機身硬件方面，相機支持千兆網口，並且加入了5GHz的WiFi協議，網絡硬件更加豐富。

另外，相機的軟件方面也有了很多升級。相機可以設置9個FTP地址，通過有線網，或者WiFi快速傳輸照片。設置Ftp的方式很簡單，可以使用手機APP「Transfer & Tagging add-on」，快速設置FTP地址。

如上圖所示，我們使用Transfer & Tagging add-on，可以直接設置FTP地址，一鍵導入相機。使用時，APP可以通過藍牙自動將FTP設置寫入相機，從而減少了相機逐行輸入的時間。設定FTP之後，相機就可以通過FTP快速傳輸照片。

相機還可以通過手機APP「Imaging Edge Mobile」快速傳輸照片，這個軟件不僅能夠實現快速的照片傳輸，還可以使用手機控制相機遙控拍攝。

使用這個軟件遙控操作相機，最大的優勢在於低延遲，也就是調整是非常連貫迅速的，而且實時預覽圖像非常清晰，這一點是其他手機APP遙控操作時不具備的。下面這張圖是手機APP的截圖，可以看到預覽清晰度非常不錯。

在實際傳輸中，圖片傳輸的效率會直接影響我們的拍攝工作，我們測試了20張照片的全尺寸JPG傳輸，大概只需要27秒就可以完成20張照片的傳輸，這樣的效率是相當快的。

在運動比賽中，有一些機子需要長期架設在拍攝台上，不能進行隨意挪動，這時候我們就需要相機具備遠程操控能力，Sony Alpha 9 II可以通過電腦端的Remote Camera Tool軟件，實現遠程操控拍攝。

Sony Alpha 9 II這個遙控軟件非常強大，而且操控簡單（中關村在線授權使用）

如上圖所示，這個遙控軟件非常強大，而且操控簡單，只需要打開相機的電腦遙控拍攝設置，然後使用USB線將相機與電腦相連即可。操控時，我們可以完整調整所有相機參數，包括對焦點選擇，模擬手動對焦，曝光參數，相機設置等等，都可以通過電腦端調整，這非常方便遠程架設相機拍攝。

五、總結與樣片

Sony Alpha 9 II是一台非常強大的運動型旗艦相機，這台相機的拍攝性能，代表了現在無反的最高水準。

Sony Alpha 9 II的高感表現令人印象深刻，ISO 12800以下都有很好的圖像畫質，這在弱光下可以提供更好的拍攝表現。

相機的對焦性能優秀，不論是識別能力，還是對焦精準度，都是無反中的最高水準。Alpha 9 II的弱光對焦性能令人印象深刻，一般無反相機在光線不好時，對焦都會有較為明顯的下降，但是Alpha 9 II在低反差環境下，識別度依然不錯。

相機的軟件性能提升是非常關鍵的，這些功能對於普通消費者來說，基本用不到，但是對於專業攝影師來說非常重要，可以大大提升運動賽事拍攝的效率，所以說這台相機可以說是為明年奧運會量身定製的。

最後，我們來看一下這台相機的實拍照片。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】