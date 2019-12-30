AirPods Pro更新firmware「2C54」使用一周後　用家一致劣評？

蘋果公司（Apple）於2019年最佳產品不是iPhone 11 Pro Max等手機，而是橫空出世的AirPods Pro真無線藍牙自動降噪耳機（ANC、TWS），只此一家成為iPhone好拍檔，雖然叫價近2000港元，但仍然在全球掀起搶購潮，供不應求。可是，原本推出時獲得好評的AirPods Pro，在短短3個月內更新了3次韌體（firmware），不停把降噪機能修改，於最新的「2C54」版本推出一周後，引來用家劣評……

Apple首款自動降噪TWS AirPods Pro於2019年10月尾推出，至今約3個月，其韌體（firmware）由出廠的2B584到11月時更新2B588，當時大部分人都覺得主要是調整了降噪效果，而到近日官方再次推出2C54的新版firmware，進一步加強和手機的連線穩定、續航力和降噪效果，但問題就出在降噪被削弱，引起全球很多用家不滿，於各大討論區留言劣評，香港代表性的「連登」LIHKG上也有同樣情況。至於筆者由推出時實際使用到現在，感覺最初配戴時幾乎與外界隔絕，到最新的2C54後變成能聽到紅緣燈聲，的確是有很大分別。

AirPods Pro上周更新了firmware「2C54」。

果迷的2大訴求？

所謂自動降噪耳機，其運作原理是設有內外咪收集聲浪，再向耳內發放一定程度的音頻中和抵消外界雜音，由於每個人對聲音的敏感度不同，所以有些人使用時會覺得不舒服、頭痛等，AirPods Pro最初推出時就有指其降噪效果太強令人不適，官方隨後便更新firmware來減弱音頻，可是似乎「做過了頭」，現在降噪效果大減，坊間用家基本提出2個訴求，1是希望蘋果不再強制更新firmware讓用家選擇，2是提供降噪的調節選項，不再只是一刀切的開或關，但官方目前對此還未有回應，不過此等以軟件已能解決的問題，應該難不到蘋果，大家就期待一下吧。

AirPods Pro突然推出而且更是擁有自動降噪，令很多AirPods用家都搶住買。（林勇攝）

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