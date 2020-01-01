iPad Pro 2020驚世曝光！機身渲染圖流出竟玩iPhone 11 Pro三鏡？

Apple iPad Pro 2020年都有不少傳聞。不過最近終於有較可靠的情報浮面。爆料達人「OnLeaks」聯同科技網站「iGeeksBlog」上載多張據稱是明年上市之全新iPad Pro機身設計渲染圖！這批圖片呈現的兩款iPad Pro，外觀和新功能都非常驚人！

iPad Pro 2020新情報！Apple好可能會於2020年春季發布兩款全新iPad Pro：12.9吋和11吋平板電腦。

必睇相關文章：Apple 2020年iPad Pro將有雙鏡頭 加入飛行時間測距3D感應技術？

或者有讀者覺得iPad Pro 12.9吋（現售HK$ 7,999起）同11吋（現售HK$ 6,399起）都出過，又有何特別？睇完以下絕密流出的3D renders渲染圖輯或者你會有少少改觀（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 4 + 3 + 2

無錯，你睇完都會明白2020年的iPad Pro最大的更新之處何在。網名OnLeaks的著名爆料達人Steve H.McFly出名收風準料堅，他的情報可信度高，值得參考下。

即睇2020年全新iPad Pro 11吋渲染圖（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 4 + 3 + 2

即睇2020年全新iPad Pro 12.9吋渲染圖（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 4 + 3 + 2

2020年iPad Pro曾傳出加入飛時測距3D感應技術，但OnLeaks就暫無此方面著墨。只係亦屬傳聞之雙鏡變成了酷似iPhone 11 Pro的三鏡就有點意外，起碼有網民覺得其作用會不會有錯置，畢竟用iPad Pro來作主要拍攝工具的用家不多。點都好，更多資料可以到網站瀏覽。