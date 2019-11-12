Apple 2020年iPad Pro將有雙鏡頭　加入飛行時間測距3D感應技術？

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2020年新一代iPad Pro又有驚世消息！彭博新聞社 Bloomberg發布一篇關於Apple擴增實境（Augmented reality、AR）計劃的報導。彭博表示Apple將於明年推出全新雙鏡頭iPad Pro，加入飛行時間測距3D感應器。此外2021至2022年極有可能推出AR頭戴式裝置Apple Glasses，從而推動擴增實境的發展；Apple Glasses或於2023年面世。

2020年新iPad Pro將會有雙鏡頭？彭博社報導，新iPad Pro或最早於2020年上半年發布。新iPad Pro將配備雙鏡頭相機設置，以及「用於3D系統的細孔」。Apple知名分析師郭明錤去年11月首次撰寫報告指iPad Pro將增加飛行時間測距（Time of Flight、ToF）3D傳感器。

早前流出Apple生產線供應鏈的報告表明，新iPad Pro將配備三鏡頭。但今日報告則觀望新iPad Pro將採用新3D系統技術的雙鏡頭設置。彭博社亦表示2020年的iPhone將採用3D傳感器技術外，也有5G。

新iPad Pro將採用新飛時測距3D感應系統技術的雙鏡頭設置。（9to5Mac）

將應用於2020年iPad的新3D傳感器系統是Apple AR計劃的核心所在，也是iPhone和iPad當前使用的人面ID感應器的「更高級版本」。Apple最初計劃於2019年有首款AR頭戴式裝置準備就緒，於2020年發布，但最近決定推遲。目前的消息顯示，Apple將於2021年或2022年發布專屬遊戲打機、睇片和虛擬視象會議的VR及AR混合頭戴式裝置。到2023年，輕巧的AR眼鏡「Apple Glasses」（暫稱）或推出。

Apple AR擴增實境眼鏡Apple Glasses概念圖。（9to5Mac）

彭博社亦報導了Apple AR團隊的資料。Apple現時約有1,000名工程師從事AR和VR開發計劃，由副總裁Mike Rockwell領導。這隊多學科組成的AR團隊隸屬Apple硬件工程部門，由曾經從事Apple遊戲軟件系統、早期iPhone硬件、軟件工程和製造工作的員工自行管理。AR團隊中還有前NASA工程師、前遊戲開發者和圖形專家任職。團隊工作室位於加州森尼韋爾（即陽穀市 Sunnyvale）一個不起眼的地區，離庫比蒂諾的Apple園區不遠。

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