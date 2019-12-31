【點評2019年Apple十大事件】iPhone 以外還涉足了娛樂、金融界？

2019 不知不覺就迎來尾聲，今年對於流動科技界而言乃十分精彩的一年，對果粉尤甚；回顧過去 12 個月，差不多每一個月 Apple 都會為用戶帶來不同驚喜，而且不單止 iPhone、iPad 等的硬件有新一代發表，今年 Apple 還推出了幾樣與別不同的服務，令 Apple 得以進一步涵蓋我們其他的生活範疇。 以下就來與各位按時序回顧一下 Apple 在 2019 年的各項重大發表。

1. iPad mini、iPad Air 推新版 齊齊支援 Apple Pencil

經過上年尾消費季度的忙碌之後，Apple 在 1～2 月都顯得較為沉寂，但一進入 3 月就「黎料」，首先在月頭就先突然更新了旗下的 iPad mini 以及 iPad Air 系列，主要分別在於將處理器換成了 A12 Bionic，以及加入對 Apple Pencil 的支援。

新一代的 iPad Air 其實即是舊版 iPad Pro 的升級版本，所以支援 Smart Keyboard 以及 Apple Pencil 其實並不意外…

2. Apple TV+ 服務發表推自家製節目撼 Netflix

Apple 更新 iPad 系列，是其在 3 月 25 日的發布會的一周前，正當大家以為沒有新硬件撐場會有悶局之際，Apple 卻一連祭出其項全新服務，打頭陣的就有自家影視訂閱服務 Apple TV+。

Apple TV+ 的主要對手擺明是 Netflix，而為了搶客，Apple TV+ 不單止有更便宜的月費，在下半年時更宣布所有購入新版本 iPhone、iPad、iPod Touch、Apple TV、Mac 的用戶都可以免費獲贈額外一年的超長「試用期」。

+ 10 + 9 + 8

3. Apple Arcade 收月費過百 Games 無限暢玩

煲劇不是你的興趣？那打機是嗎？Apple 就看準了玩家渴求高質手機遊戲但又不想大花金錢的心態，推出一個月費、無限任玩的遊戲訂閱計劃 Apple Arcade，主打沒有 In-App Purchase 課金的遊戲大作。

Apple Arcade 的遊戲陣容相當豐富，論「卡士」有坂口博信、Ken Wong、Will Wright等數十位知名的遊戲製作人，亦有遊戲公司如 SEGA、Konami、LEGO、Mistwalker 等，製作原創的全新作品。相比之下，對家 Google 的 Stadia 雖然打的是家用機市場，但似乎都不夠主打手機遊戲的 Apple Arcade 吸引。

+ 2

Apple Arcade 的月費最終定價為＄4.99 美元（約港幣＄39 元）可以同時支援多部裝置遊玩、遊戲陣容不俗，的確頗為吸引，但由於種種原因，Apple Arcade 未有登陸香港市場，各位想玩的話唯有繼續等待。

4. Apple Card 信用卡撈過界搵真銀

如果要數 Apple 今年最令人意外的發布的話，不是 iPhone、也非 iPad，必然是要數這在 3 月發布會登場的壓軸服務（也算是產品吧？） － Apple Card 信用卡。

Apple Card是虛擬信用卡服務，可以透過 iPhone 進行直接 NFC 付款，但 Apple 同時也為其推出了一張鈦金屬製的實體卡，不單止型，還可以用來擋子彈。

Apple Card 由 Apple 與知名金融機構高盛及 MasterCard 合作推出。透過 iPhone Wallet App，用戶可以清楚知道自己的消費紀錄、還款期等等，而且最每次消費還會有現金回贈。

5. 揆違三年的 iPod touch 新作

今年 Apple 最大的硬件發布會為 9 月的 iPhone 系列發布會，至於其他續作的發布、甚至上架則往往比較低調，當中包括不少用家都頗為期待的第 7 代 iPod Touch。

在 5 月時侯發表的第 7 代 iPod Touch 是繼 2016 年之後久違的升級，但外型、設計基本相同，只不過將 A8 處理器換成 A10 Fusion，將 iPod Touch 系列繼續留在 iOS 的支援圈內。

6. AirPods 偽．加強版：Beats Powerbeats Pro

數數手指，嚴格來說今年 Apple 其實推出了三款全無線耳機，3 月時推出的所謂「第二代」AirPods 功能上只是加入了無線充電，驚喜自然比較細，是以年中上市、以 Beats 品牌掛帥的 Powerbeats Pro 絕對能令人有更深刻的印象。

Powerbeats Pro 採用掛耳式設計，雖然內置的依然是與二代 AirPods 一樣的 H1 晶片，但由於設計密封度更高，音質方面比 AirPods 更有力、亦沒有漏音問題，在市場上獲得不少好評，當時是不少果粉的推薦耳機之一（直至 AirPods Pro 推出為止……）

7. 新版「芝士刨」 Mac Pro不買它、你可以買 Tesla

轉眼來到 6 月，又是每年一度的 WWDC Apple 開發者大會之時，今年一如大家的期望有 iOS 等軟件更新發表，但去到 KeyNote 尾段，Apple 帶來的新版本 Mac Pro 卻搶盡眼球。

有別於上代的「垃圾筒」，今次的 Mac Pro 就回歸長方型機箱設計，不過上面的孔洞都被人揶揄似芝士刨，國外維修網站 iFixit 還真的拿它來刨芝士。

Mac Pro 另一出名之處，在於它的價格果真超「Pro」。我們的編輯同事就嘗試過在 Apple 網站點選所有最高規格，最終埋單需要付出＄47 萬：

+ 9 + 8 + 7

8. iPhone 11 系列發表換上三鏡頭又大賣

iPhone 11 系列在今年 9 月如約而至，今代就沒有像 2018 年般分開 iPhone XR、XS，而是將較平價的版本歸類為 iPhone 11，而功能更強的變成 iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max。

iPhone 11 主打平價與多色，基本上就是 iPhone XR 的定位

而 iPhone 11 Pro 以及 11 Pro Max，兩者主要在屏幕尺寸以及電量上有分別，其他功能一樣，主打第一次在 iPhone 上登場的三鏡頭，除了相片之外，更可以進行多鏡頭同時拍攝影片。

雖然因為中美貿易戰，中國國內一片抵制 Apple 的呼聲，但最終在 iPhone 11 系列推出之時，其在中國境內卻錄得了 230％ 的爆發性增長，看來 Apple 就是有股魅力讓果粉的身體誠實行動。

9. AirPods 真．加強版：AirPods Pro

AirPods 推出兩年，設計、漏音問題即使在年頭的「第二代」都沒有改善過，原來是為了留給年尾的 AirPods Pro。AirPods Pro 轉為入耳式，解決了漏音問題之餘加入了全新的主動降噪，音質、續航力都有莫大提升，搖身一變成為 iPhone 用家的 No.1 耳機選擇。

然而值得一提的是，AirPods Pro 近來一次的軟件更新「2C54」卻將作為賣點的主動降噪能力大大削弱，甚至令 AirPods Pro 在網上掀起拋售潮，不知未來一年 Apple 又會有甚麼補救措施？

10. MacBook Pro 16 吋型號、改換「新」鍵盤回歸

在年尾收官之前，Apple 還有最後一件新硬件產品發表，就是在網上傳聞了一段時間的 16 吋 MacBook Pro，不過比起它在屏幕、規格上的變化，今次這個更新的著眼點卻是在於其鍵盤之上。

2019 年版本的 16 吋 MacBook Pro 在設計上有幾項細微變化，包括從新加入 Esc 鍵、採用全新的散熱設計，最重要是將摒棄過去幾年問題多多的 Butterfly Keyboard 蝶式鍵盤，改用「新式」的剪式鍵盤。

而這個所謂的新式鍵盤，其實就是回歸到 2015 年時尚未有蝶式鍵盤前的設計，鍵程回歸、更好打，而且不會因為入塵等問題而輕易損壞。