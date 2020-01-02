新iPhone 12或棄M額轉用全螢幕　專利設計圖流出Face ID將會取消?

iPhone 12將於2020年推出，風聲傳聞不絕於耳。科技外媒LetsGoDigital引述投資銀行瑞士信貸集團報告，表示Apple有可能將為今年新一代iPhone更換全新全螢幕設計，放棄iPhone X起以來使用的「M字額」異形螢幕。新機螢幕也會內嵌類似Touch ID的屏下指紋辨識。

在講述LetsGoDigital和瑞信集團的發現前，或者我們先約略回顧最近外界對iPhone 12的預測情報。

2019年9月，郭明錤對2020年iPhone 12的估計（點擊放大圖片細睇詳情）：

2019年12月初，另一爆料達人Benjamin Geskin在其Twitter上載一張據稱是新iPhone原型機（內部代號D53）的渲染圖（點擊放大圖片細睇詳情）：

2019年12月底，日本傳媒《MACお宝鑑定団》（Macotakara）曝光的疑似iPhone 12 實體3D打印模型，據稱是經由阿里巴巴淘寶網上發現（點擊放大圖片細睇詳情）：

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LetsGoDigital如今引用的瑞信報告，顯示了疑似新一代iPhone的專利草圖以及一些用於背景的模型擷圖。它們是由JPO（日本專利局）於2019年12月23日發布（點擊放大圖片細睇詳情）：

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日本專利文件指2020年的iPhone 12將完全移除Face ID，取而代之的是屏下指紋傳感器。這個專利似乎符合了早前Qualcomm新聲波屏下指模技術將帶回Touch ID的傳聞，不過取消Face ID的說法，卻跟著名Apple分析師郭明錤在2019年8月發表的預測報告不符。

郭明錤曾表示Apple會在2021年重新引入Touch ID並採用屏幕指紋辨識技術，也保留Face ID供予用家兩種生物認證選擇。《彭博新聞社》Bloomberg在9月報導類似，指同時提供Touch ID和Face ID功能的 iPhone最快會在2020年面世。

日本專利文件也描述，為了實現全螢幕顯示效果，TrueDepth相機鏡頭亦會設置在螢幕底下。不過，科技外媒Gsmarena從文年中發現了「部分專利」一詞。儘管此設備已註冊為「具有通訊功能的電腦（部分設計）」，但Apple似乎只是申請顯示器的專利，並提供顯示器周圍的部份作參考。

換言之，此批草圖實際上不能代表新的Apple手機產品必然如此，只是代表2020年推出的未來產品可能出現的新螢幕形式，可能是手機也可能是其他智能裝置。Gsmarena推測除了iPhone 12外，有可能是移除Home掣的新iPod Touch。只是考慮到2019年5月才推出了新一代iPod Touch，照理不會如此快為系列推出新品。因此，新螢幕極有可能是針對尚未發布的低成本iPhone系列、亦即盛傳於2020年首季面世的iPhone SE2而設。

iPhone SE2疑似實機早前在網上流出可見有三顆鏡頭（點擊放大圖片細睇詳情）：

資料來源：LetsGoDigital及Gsmarena報導