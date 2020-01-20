華為手機 Google Maps 替代方案：轉向 TomTom？iPhone都用緊啦！

雖然中美的第一階段貿易協定已經簽署，但由於美國商務部針對華為頒下的禁令至今未有解除，華為在可見未來推出的新機都不會有 Google Mobile Service（GMS）預載出廠，只能以不完整的開源 Android 面向世人。 沒有 GMS 意味著華為手機不能使用大量 Google 開發的官方 Apps，其中就包括了 Google Maps 地圖，不過華為近日似乎就找到了解決辦法 － 找來地圖、導航方面的老手 TomTom 助陣。

據路透社日前報導，華為已與出身自荷蘭的地圖老品牌 TomTom 達成協議，可以在未來的手機、平板之上利用 TomTom 提供的全球地圖、即時交通資訊等等資料製作自家 Apps。

TomTom 本身已經有推出功能不俗的地圖、導航 App（蔡浩騰攝）

TomTom 由 1991 年開始已經營運、即有接近 30 年歷史，近年他們已經逐漸淡出 GPS 導航硬件市場，改為提供不同的軟件銷售，而今次與華為的合作當然就是一個成功例證。

大家可能不知道，就連 Apple iPhone 的 Apple Maps 內裡所用的都是由 TomTom 提供的 Open Street 地圖資料。（蔡浩騰攝）

華為最快會在今年 3 月發表旗下的 P 系列新機，若然 TomTom 與華為之間的合作順利，預計到時或就可以見到使用 TomTom 資料製作的華為地圖了。

資料來源：Reuters