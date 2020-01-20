Android 11通話一鍵錄音？Google或將重推通話錄音功能

曾和銀行的熱線通話的話，都會聽到他們示意通話將會進行錄音。應該很多人都和筆者有同一個想法，想在某些通話中，也如這些熱線一樣，可以把通話錄音。不過基於私隱問題，通話錄音一直都不太能在手機中成為官方功能，即使想把電話會議或訪問錄下來，也要採用不同的方法。不過，近日有消息指，Google 打算重推通話錄音功能。

通話錄音功能

通話錄音功能一方面有明顯的實際用途，例如把電話會議或訪問記錄下來；另一方面，又會引起私隱問題，而這亦可能是導致 Google 在 Android 9 停用通話錄音 API 的原因。在 Android 9 後，即使是 Play Store 的第三方通話錄音 app 也無法使用。

通話錄音功能（slashgear 圖片）

Android 11 重推通話錄音？

外媒 XDA-developers 拆解了 Google Pixel 4 最迎版本的撥號應用程序，發現 Google 正打算重迎推出通話錄音功能，並找到和錄音有關的新圖標。用戶或可以在通話期間，按下錄音就可開始儲通話內容。這項有關私隱問題的功能，Google 必須謹慎行事，例如想按下通話錄音時，會有系統提示對方。可是，Google 並未提供通話錄音何時發布，甚至沒有相關消息。根據外媒的估計，或會在 5 月的 I/O 開發者大會中公開，Android 用戶可以留意之後的報導。

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資料來源：slashgear