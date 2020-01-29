【武漢肺炎】民間自製最齊全資訊網　港高危地區及急症候時一鍵睇

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武漢肺炎疫情仍未受控，全球已確診超過6000宗，當中國內地有5970宗，香港亦有8宗。雖然本港衛生署等官方渠道每日都會更新數據，惟內容分散使用上不算方便。民間就有人製作了「武漢肺炎民間資訊」網站，整各本港各方資料，讓市民實時掌握最新資訊。

（facebook）

「武漢肺炎民間資訊」由Vote4.hk投票指南與g0vhk製作，除了有懷疑和確診武漢肺炎數字、患者情況、所住醫院、高危地區（過去14天確診個案出現病徵期間逗留過的大廈）、自保貼士，亦增加了急症室等候時間資訊，以及疑似炒賣口罩藥房等，資料相當齊全。

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除了接收資訊，市民亦可以幫手補充資料，完善網站內容。

武漢肺炎民間資訊」網址：按此

g0vhk受台灣「零時政府」（g0v.tw）理念啟發，旨在透過技術解決社會問題，以項目形式推動社會進步，例如透過開放源碼程式編寫（Open Source Program）或群眾外包（Crowd Sourcing），令不同範疇數據透明化，解決資訊不流通問題，擴大公民知情權。

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全球疫情實時地圖

如果想查詢中國內地及其他國家及地區武漢肺炎疫情，美國約翰霍金斯大學（Johns Hopkins University）系統科學及工程中心就整合了數個官方數據來源，製作了持續更新的疫情資料地圖，詳情可看下圖：

（美國約翰霍金斯大學（Johns Hopkins University）系統科學及工程中心疫情資料地圖）

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