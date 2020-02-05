iPhone超Samsung成2019年尾全球最好賣手機！中國產華為排第幾?

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2019年，全球智能手機出貨量達14億部，單單第四季便有3.75億部，只能話世人換機真係快。當中Apple居然成為成為市場第一？

市場調查機構Strategy Analytics研究報告表示iPhone出貨量每年增長7% 。比起2018年同期的6,590萬部，2019年Q4 iPhone的全球出貨量成長到7,070萬部！非常驚人！

Strategy Analytics執行總監Neil Mawston分析，iPhone市場躍進是因為iPhone 11定價較低，加上在亞洲和北美受歡迎，所以出貨量急升。

iPhone因為在市場上採取較進取的價格，好難成為最暢銷的智能手機品牌。不過如今紀錄已改寫，7,070萬部的出貨量已稍高過Samsung的6,880萬部，當上市場冠軍。

iPhone自2015年數起，以過去一年的成長表現最佳，佔有率由18%升至19%。據Strategy Analytics執行總監Neil Mawston分析，iPhone市場躍進是因為iPhone 11定價較低，加上在亞洲和北美受歡迎，所以有此成績。

根據Strategy Analytics的最新研究，全球智能手機出貨量保持零增長，到2019年第四季度達到3.75億部。蘋果以19％的全球智能手機市場份額位居第一，三星名列第二，而華為則跌至15位居第三。2019年全年智能手機出貨量總計14億部。

至於位居第二、三的智能手機品牌為何？即睇結果！（點擊放大圖片細睇詳情）：

但要注意的是，Strategy Analytics對2020年全球智能手機銷情悲觀。美國貿易戰和中國武漢肺炎恐慌影響下，將為2020年全球智慧型手機出貨帶來不少阻礙。

資料出處：Strategy Analytics

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iPhone五年內首奪全球市場第一　出貨量7,070萬部全靠11定價下調