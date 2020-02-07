【武漢肺炎】3M親解N95口罩防護規格　工業級都OK！網購仲有機會

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，為了保護自己，香港市場出現了口罩搶購潮，當中在 SARS 時期聲明大噪、防護等達 N95 的口罩當然亦是目標之一。 不過，個多月來有網上傳言指 N95 口罩並非每種都有預防病毒的功效，為此有生產 N95 口罩的主力廠商之一 3M 就在不久前於 Facebook 出 Post 澄清。

何謂 N95？

其實「N95」並非一個口罩型號，而是一個認證規格，N95 認證由美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）統一發出，凡符合 NIOSH N95 認證者，需要對 ≥0.3µm 非油性（「N」即為「Not Resistant for oil」）顆粒的過濾效率高達 95% 或以上。

在 3M 旗下，就有至少 10 款在香港流通的口罩型號達到 N95 規格，他們分別為：

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而在早前有網上資料指，N95 口罩需要為「醫療用」才可以有效阻隔病毒，3M 就澄清指，醫用 N95 口罩只是加入多一層物料，使其可以通過美國 FDA 的防濺能力測試，進一步防止高壓傳染性體液噴淺到口罩上後滲透接觸到佩戴者的口鼻。

換言之，如果只是日常需要預防吸入飛沫、或防止飛沫傳播，用上有 N95 認證的口罩已經足夠。

另一方面，鑑於目前我們對新型冠狀病毒的了解，其主要途徑主要為飛沫而非單純的空氣傳播，故一般的外科口罩如果使用正確，則依然可以發揮到與 N95 口罩類近的保護作用。

戴口罩常見5大錯誤（按圖）：

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「有貨先得架！」網購 N95 口罩可行嗎？

非醫用的 N95 口罩因為早前的傳言緣故，在市場上對比醫用型號不那麼搶手，但在「一罩難求」的苦況下，香港依然出現炒價現象，要確保有貨、價錢合理，轉而尋求網購手段是另一辦法。

就我們在 Amazon 網站上觀察，非醫用的 3M N95 口罩中，8210 的存貨比較多、價錢也比較相宜，以 20 片裝計，8210 的價錢約＄25 一片左右，是目前香港市面的一半價錢。

最常見為 20 片裝的 8210，售＄500 多一點，仍然比現在的香港賣得便宜了…（Amazon）

而其他同樣是 N95 的 3M 口罩，價錢就相對較高，動軏＄40 一片，而且交貨期也要等到 2月 19 日之後，未必個個等得到，故各位有意的可以先專攻 3M 8210。

另外，亦都建議大家利用集運方式購買，只寄本土似乎被cut單的機率較為低。集運方式可參考之前集運文章。

（下圖是泰國集運方法，可作參考）

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