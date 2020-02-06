【武漢肺炎．網購小心】順豐運口罩遭政府攔截徵用　內地政府互搶

武漢肺炎肆虐下，各地都鬧口罩荒，門市買不到口罩就轉向網上平台購買。不過，就算買到，如內地網購買的話，都有機會在運送過程中被「當地政府」攔截徵用...早前內地傳媒報道，重慶市政府委託購買的一批口罩，原定透過物流公司順豐從雲南運往重慶，卻被雲南大理市衛健局被扣下徵用，引起熱論。

武漢肺炎買口罩（2月6日）卓悅、佐敦小店今派籌 HKTVmall明返貨

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近日網上流傳一張據稱由雲南大理市衛健局發出的《應急處置徵用通知書》，指由於「全市疫情防控物資極度緊缺」，為切實加強疫情防控工作，遂根據《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共和國傳染病防治法》和《雲南省突發事件應急徵用與補償辦法》規定，決定應急徵用「你（單位）由順豐物流從雲南省瑞麗市發往重慶市的9件口罩」，時間為2020年2月2日。

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《通知書》還稱，依據《雲南省應急徵用辦法》，被徵用人應在收到通知之日起1年內，向大理市衛健局提出書面應急補償申請；逾期未申請視同放棄受償權利。

內地傳媒《新京報》致電求證，對方承認上述《通知書》由大理市衛健局發出。《新京報》亦向大理市新冠肺炎疫情指揮部和大理市委宣傳部查詢，均無進一步回應。

《新京報》另致電順豐物流大理分公司，工作人員稱「不做回應」。

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中國政法大學法治政府研究院副院長趙鵬向《新京報》指出，依據《突發事件應對法》和《傳染病防治法》，出於控制疫情需要，政府確有徵用物資權力，但《傳染病防治法》規定，縣級以上的地方政府，只能徵用本行政區域內物資，如果涉及全國範圍或者跨省市、自治區、直轄市的徵用，應該由國務院進行。

趙鵬又說，因當地需求「扣住」物資，會影響全國範圍內物資配送流轉關係，形容是為了本行政區域需要而不顧其他行政區域做法。

被「徵用」物資 原來由重慶市政府委託購買

戲劇性的是，這批口罩其實是「重慶新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組」委託企業採購的，並據報該小組於2月3日向大理市衛生健康局發函要求「放行」。

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不過內地「經濟觀察網」引述大理衛生健康局表示，相關口罩已經發放，無法追回，索要物資需要與工作組商量以及與賣家（發貨方）協調。

資料來源：新京報、經濟觀察網、微博

知多些：網購包裹都會傳播肺炎病毒？

武漢肺炎疫情愈來愈嚴重，不少人都四出網購口罩等防護用品，但原來網購快遞都有機會傳播武漢肺炎病毒？專家就有兩招建議防範！

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網購口罩易中伏 入錢黨假貨賣家清單防騙要點

武漢肺炎肆虐，全城搶購口罩。除了在各大小店舖通宵排隊，亦有不少人轉戰 Facebook、Carousell等拍賣平台，令不法份子有機可乘，在拍賣網站騙財。

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至於如何查證，以facebook作例，基本做法是先看賣家之前發帖、followers或朋友數目，以及開戶日期等，若空空如也或是突然發帖，就要留神；亦要留意其他網民評語，了解賣家信譽。總之記住一句：「邊有咁大隻蛤乸隨街跳！」

【網上購買口罩前請慎重考慮】 基於現時疫情狀況加劇，各地政府都可能隨時限制口罩出境，如遇上當地政府發出即時禁制令或限制令，不論是正送往倉庫的貨件、已入庫的貨件或是已出庫但未離境的貨件，都有可能無法違規運送。購買前一家慎重考慮。

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