【武漢肺炎】家居檢疫大廈互動地圖一鍵check　附近有什麼設施？

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武漢肺炎疫情持續惡化，本港已確診至少18宗個案，其中1人死亡。港府現要求曾與確診患者密切接觸但無病徵的人，以及到過湖北返港的港人，強制接受14日家居檢疫，而港府製作的官方香港疫情地圖，更新了相關資料，更清楚看到家居檢疫大廈分布。

武漢肺炎疫情爆發超過1個月後，港府日前終製作了互動地圖，定時更新確診和懷疑個案、過去14天內確診個案曾經逗留過的建築物、過去14天內確診個案曾經乘搭的公共交通工具及日期、檢疫中心、急症室等候時間、以及個案趨勢圖等。

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而隨着本港出現首宗死亡個案及家居檢疫措施，該互動地圖亦更新了死亡人數和正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈，分布如下：

（香港疫情地圖）

截至昨日資料，24棟大廈有人正接受家居檢疫，分布全港14區，當中西貢區佔最多，共有4幢上榜，元朗和沙田亦有3幢上榜。

↓↓↓ 正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈名單，以及附近設施 ↓↓↓

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知多些：如何家居檢疫？

進行家居檢疫的人，禁止離開指定處所，並須戴上電子追蹤手環，不過該電子手環不具備GPS功能，究竟如何確保有關人士沒有離開家居呢？

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