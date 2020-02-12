【武漢肺炎買口罩】日本城、Sasa、荃灣小店推手機App派籌免排隊

【武漢肺炎買口罩】不少人為了買口罩，日日四出頻撲到不同藥妝店或超市排隊買口罩，但不知何時何地「突擊」開賣，又要碰運氣落鋪排買，認真辛苦。日本城及Sasa就連同本地食飯拎籌App合作，推出手買口罩派服務，一知道幾時有得開買就立刻開app搶拎籌號。要搶到購買口罩籌雖然都要有一點運氣成份，但點都好過落街排隊吧。

早前日本城都突擊推出口罩，不少港人排隊搶購（黃金棋攝）

現時本地Sasa莎莎、日本城都不時會在自家Facebook專頁「突擊」公布那些分店將會有口罩賣，但不少人收到風極速去都「模門釘」，因為大都公布十多分鐘就已經「籌號完派」。兩家公司聽從不少買家意見後，決定與本地飲食手機派籌App「The Gulu」合作，將會在App內推出購買口罩派籌功能。

其實日本城早在上星期五（2月7日）已試過手機派籌功能，用家只需要在限時內在App內拎到購買口罩籌號，便可以在當日前往指定店鋪購買，毋需身水身汗落街排隊搶購，的確方便得多。而Sasa雖然未正式推行這功能，但已在2月10日晚於社交平台上「預告」將會在The Gulu app內推出派籌買口罩功能。雖然未知方法是否與日本城一樣，但相信規則都應該差不多。

↓↓↓↓如何使用The Gulu app拎口罩籌（以日本城作示範／點下放大解說） ↓↓↓↓

The Gulu app （iOS下載、Android下載）

Sasa莎莎早前的公布，將會在The Gulu上派口罩籌以及日本城發售的口罩資訊（點下圖放大）

【2月12日更新】常常有口罩返貨的荃灣友信日韓藥粧，亦表示會透過「THE GULU」推出使用App經智能電話遙控拎籌，大家可以留意其最新消息。