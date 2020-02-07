【口罩教學】預防武漢肺炎　N95類型如何正確佩戴？可以用多久？

各地口罩短缺、廠家加班生產、口罩用後處置，在這場抗擊冠狀病毒肺炎的疫情面前，「口罩」已成為牽動社會神經的敏感詞。 面對如洪水野獸的病毒，戴上口罩則成為了人們做好防控的第一道防線。那麼新問題來了：買到可以預防疫情的N95／KN95口罩後，該如何正確使用呢？

01/ 如何佩戴？

醫護防護口罩的佩戴方式很重要，不然就算購買到了正確的口罩，佩戴錯誤也會影響到過濾效果。

武漢市疾病預防控制中心消毒與病媒生物防制所所長梁建生介紹道具體佩戴步驟如下：

▼▼▼點擊放大了解N95佩戴步驟及注意事項▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

值得注意的是，如果是去公共場所、不與病人接觸，佩戴醫用外科口罩足以，不必過度防護，但如果會接觸病人，則要佩戴防生物的N95口罩。

02/ 口罩選有呼吸閥門的還是無呼吸閥門的？

無呼吸閥口罩：雙向保護，不論吸氣還是呼氣都要經過口罩的過濾。

有單向呼吸閥口罩：佩戴者只能保護自己，無法保護環境。建議大家佩戴無呼吸閥口罩。

03/ 口罩可以重複使用嗎？

N95級別以上口罩理論上可使用1至2天，而一次性N95口罩摘下後不能重複使用。

N95口罩防護嚴密，但是長時間佩戴後會有明顯的悶氣感。北京大學基礎醫學院免疫學教授王月丹提醒，佩戴N95口罩時，一次時間不能超過4個小時，如果長時間持續使用N95口罩，會造成肺部損傷，可能會引起肺氣腫之類的問題。

四川大學華西醫院感染管理部的專家宗志勇、王妍潼建議不要給7歲以下的兒童戴N95口罩，哪怕是做了特殊空氣閥設計的N95口罩，因為呼吸阻力會太大，小朋友有窒息風險。

口罩可以反覆使用嗎？專家宗志勇、王妍潼明確表示：「不行，不管哪種口罩，都有使用期限。一次性醫用口罩建議4小時更換一次；醫用防護口罩建議使用時限為6~8個小時。」

要學會正確佩戴口罩，才能有效防控病毒的侵襲。

N95口罩(梁煥敏攝)

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】