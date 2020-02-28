2020新emoji五指併攏朝天手勢　世界各地意思大不同唔好用錯！

如果聊天時對方比出下面這個手勢，你覺得他想要表達什麼？ 一起來看看各國網友對最新表情符號「pinched fingers」的不同解讀吧！

2020全新表情符號包！

今年 1月 29日，國際碼聯盟(The Unicode Consortium)更新了 2020年的一系列新表情符號，新增符號數量多達 117個，包括忍者、珍奶、同性伴侶等符號。其中一張名為「pinched fingers」，「五指指尖併攏朝天」的符號卻在Twitter上引發各國網友熱烈討論。

到底是什麼意思? （▼▼▼點擊大圖即時了解！）

+ 4 + 3 + 2

新符號剛推出，就讓許多意大利人紛紛開心地發文慶祝。因為這個符號代表的手勢就是他們的經典手勢。

在意大利，人們溝通間少不了豐富的手勢。「pinched fingers」的手勢有多種不同意思，視情境和小幅度的手腕擺動可以表示「你到底想要什麼？」、「開玩笑吧！」、「搞什麼鬼？」和「你認真？」等意思。

隨後各國網友也陸續發文，討論「pinched fingers」在自己國家中其實意思完全不同。

（Twitter擷圖）

美國喜劇演員賈布克(Jaboukie Young-White)開心地發文表示：「意大利人，我們贏了！」

「嘿，有點耐心好嗎！」

美國記者塞特(Kim Zetter)率先分享，在以色列「pinched fingers」其實有多種不同用法，通常用在對某人感到生氣或厭煩時。

（Twitter擷圖）

她在Twitter中寫道：「在以色列「pinched fingers」可以是『你等會』、『有點耐心好嗎』……，我猜這個新表情符號會讓人摸不著頭緒。」

媽媽:「你給我等著！」

對尼日利亞人而言，「pinched fingers」指來回不斷的爭執；而印度人則是用同個手勢詢問他人「你餓了嗎？」

（Twitter擷圖）

阿拉伯人看到「pinched fingers」則會露出會心一笑，這個手勢常常搭配母親威脅小孩「你給我等著！」的時候使用。

粉絲眼中的「pinched fingers」

在不同群體、職業的人眼中，「pinched fingers」也有不同的意思。

在專業性學專家的眼中，「pinched fingers」符號像極了手交時的手勢。不過性治療師克納(Ian Kerner)也貼心地提醒對手交躍躍欲試的網友，充分地溝通和事前準備，才能讓雙方盡情享受性愛。

（Twitter擷圖）

然而，「pinched fingers」的手勢搭配「I mandu(註)you！」說法，在少女時代成員俞利(유리)粉絲們眼中，是偶像對他們表達「我愛你們！」的方式。

註：mandu是韓文中「餃子」的意思。

我也想要創作表情符號！

想要創作一個讓全球網友使用的表情符號其實並不難，但是為了要讓不同的作業系統都能夠使用，作者必須在完成後備妥一份詳細的說明書，註明作品的名稱、分類……等資訊，向國際碼聯盟遞交申請、接受審查。

如果審查通過，全球網友就有機會在下一次的更新中使用到小隊員們創作的表情符號囉！

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】