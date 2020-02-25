Picrew 免費日本漫畫 Free Icon Maker 造型頭像DIY 1分鐘教學

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【Picrew Free Icon Maker 免費日本漫畫頭像生成器】玩Facebook、IG都會見其他人擁有自己的動漫風頭像，尤其喜歡日本動漫的朋友，其實他們不是請畫家繪畫，網上都有頭像生成器，這次推介一個叫 Picrew 的免費資源網站，當中一個 遊び屋さんくん Free Icon Maker（フリーアイコンメーカー）可以自製日本漫畫造型頭像，免費兼免安裝、手機電腦即用！

製作可愛い 加口罩少女頭像？Picrew有免費工具可用！【截圖】

Picrew主要提供動漫創造免費資源，當中的一個「遊び屋さんくん フリーアイコンメーカー」Free Icon Maker可以讓用家創作一個屬於自己的男生女生漫畫頭像，費用全免得來畫功亦相當不俗，以免費資源計值得推介！

▼▼Picrew 可以製作千變萬化的日本漫畫風造型▼▼

+12
+11
+10

【點擊進入】Picrew 遊び屋さんくん Free Icon Maker 女生版

【點擊進入】Picrew 遊び屋さんくん Free Icon Maker 男生版

▼▼Picrew 製作過程【點圖睇步驟】▼▼

+10
+9
+8

製作後的漫畫頭像可以免費使用，正方形圖片可轉換成Facebook、Instagram、 Twitter、Whatsapp或其他SNS、Messenger頭像。

《五等分的新娘》動畫二期更換製作公司十月播出　漫畫迎來最終回
鬼滅之刃漫畫新卷　一周銷量過100萬成漫畫史上第3作
《昭和50年男》獨立成刊　創刊號特集80年代「我們的女神」
《鬼滅之刃》爆紅都無法稱霸！2019人氣動漫排名冠軍又係佢？
我的英雄學院風波不止　中韓網民不滿主角與希特拉生日一樣！？
《鬼滅之刃》現代版？日本同人畫師再畫鬼滅角色！豐富細節逐張睇
我的英雄學院反派名字涉嫌辱華？「丸太」令中韓網民眾杯葛
《新網球王子》大戰奇行種？　日本網民爆笑：變成《進擊的巨人》
死亡筆記Death Note新作短篇超展開！新奇拿竟是某超級強國領袖？
屈臣氏吉祥物「屈仔」爆紅　官方出 WhatsApp 貼圖　教你全套下載
Facebook 呃 Like 原來無口罩賣　教你一次過取消讚好搵笨專頁
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。