Picrew 免費日本漫畫 Free Icon Maker 造型頭像DIY 1分鐘教學

【Picrew Free Icon Maker 免費日本漫畫頭像生成器】玩Facebook、IG都會見其他人擁有自己的動漫風頭像，尤其喜歡日本動漫的朋友，其實他們不是請畫家繪畫，網上都有頭像生成器，這次推介一個叫 Picrew 的免費資源網站，當中一個 遊び屋さんくん Free Icon Maker（フリーアイコンメーカー）可以自製日本漫畫造型頭像，免費兼免安裝、手機電腦即用！

製作可愛い 加口罩少女頭像？Picrew有免費工具可用！【截圖】

Picrew主要提供動漫創造免費資源，當中的一個「遊び屋さんくん フリーアイコンメーカー」Free Icon Maker可以讓用家創作一個屬於自己的男生女生漫畫頭像，費用全免得來畫功亦相當不俗，以免費資源計值得推介！

▼▼Picrew 可以製作千變萬化的日本漫畫風造型▼▼

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【點擊進入】Picrew 遊び屋さんくん Free Icon Maker 女生版

【點擊進入】Picrew 遊び屋さんくん Free Icon Maker 男生版

▼▼Picrew 製作過程【點圖睇步驟】▼▼

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製作後的漫畫頭像可以免費使用，正方形圖片可轉換成Facebook、Instagram、 Twitter、Whatsapp或其他SNS、Messenger頭像。