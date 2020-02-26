中國監控網絡有關武漢肺炎消息？刪留言外更會找出地址上門捉人？

中國對網上消息監控的限制已不是新聞，敏感數字、內容等都不能出現在國內的網站上，但又怎會想到分享關乎健康和生命的武漢肺炎消息，也會被刪除，甚至成為監視對象。

ＷeChat 和微博首當其衝

武漢肺炎疫情下，大家足不出戶，網上資訊的流通就變得更重要。特別在病毒爆發初期，市民可以透過網上資訊知道疫情發展，或者自身可以做什麼來防疫，而大家現在倒背如流的口罩規格，應該大多是在網上得知。良好的網絡環境，對日常生活的重要已經不可言喻，不過正如大家所見，中國對這方面的限制較大。

資訊流通對現在的疫情的控制更重要，單是如何選擇有足夠保護性的口罩的資料，也是在網上得知（Theverge 圖片）

較早在網上披露武漢肺炎爆發的李文亮，當時就因此被武漢市公安局，用「在網際網路上發布不實言論」提出警示和訓誡。而李文亮在 2 月 6 日因病去世後，微博隨即出現大量「我們要求言論自由」的貼文，可是第二日就有多達 2 百萬個貼文被刪除，當然也再找不到「我們要求言論自由」的 tag。

個人社交平台被監控，或會以言入罪的話，社會的氣氛只會更趨緊張（Google 圖片）

不可發表武漢肺炎負面消息？

Vice 報導指出，一名在美國工作的中國人，因怕生活在故鄉武漢的家人會收不到詳細的武漢肺炎消息，所以在 WeChat 中分享有關內容。不過，事後他就很快收到 WeChat 管理員發出的警告信息。更奇怪的是，WeChat 上竟有四名好友不約而同問他身處美國的地區﹑電話﹑和酒店地址。加上，手機收到通知，指他的 WeChat 帳號曾有人在上海試圖登入。最後，他沒有告知這四名 WeChat 好友問及的資訊，但他們居然同時叫他盡快回中國。

目前仍不知道是有人 hack 入這四名好友是 WeChat 帳戶，還是有人要求他們主動問出資訊。除此之外，中國更限制 VPN 的使用情況，令中國市民在網絡上難以流傳武漢肺炎消息，估計就算討論每日確診數字的多寡，對中國網民來說可能是天方夜譚。

資料來源：Theverge﹑Vice

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