股神巴菲特轉用iPhone 11換走三星翻蓋機　兩年前預言將成真？

數碼生活
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股神巴菲特（Warren Buffett）雖然是蘋果（Apple）股東，但本人卻並非用蘋果iPhone手機，反而是對手三星（Samsung）的產品，一直令人不解。不過巴菲特近日終於改用了iPhone 11，難道和他2年前作出的「蘋果預言」有關？

巴菲特看好蘋果股票，惟長年使用對手三星手機而非iPhone，更有趣是他用售價僅20美元（約156港元）的Samsung U320翻蓋手機。

直至近日，89歲的巴菲特接受美國CNBC訪問時透露，他終於改用了iPhone 11，並開始學習使用方法。

不過，巴菲特只是把iPhone作為電話使用，不像其他人般使用iPhone的眾多功能。

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巴菲特終於用iPhone 兩年前預言將成真？

巴菲特轉用iPhone 11，看似是普通轉換選擇，但其實巴菲特於2018年曾笑言，當他購買iPhone時，市場將會飽和。

When I actually buy it, it's all over, folks. The last person has bought it.
巴菲特

巴菲特。（資料圖片）

縱使巴菲特當時只是打趣回應訪問，惟今次巴菲特轉用iPhone，難免令人再次想起其說話，若市場真的飽和，蘋果會有什麼重大變化嗎？

事實上，iPhone 11不是巴菲特擁有的第一支iPhone，他過往也曾收到友人贈送的iPhone X，只是一直沒有拿出來使用。雖然之前沒有用iPhone，但其實他也會用iPad來查看股票市場等等。

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