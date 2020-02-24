Apple Airpods變Gameboy！經典化身保護套 任天堂會否告Elago？

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【AirPods Gameboy型 保護套】Apple Airpods推出以來奠定真無線耳機地位，一如以往不少廠商推出周邊保護產品，Elago亦曾推多款Airpods保護套，但日前公開並即上市的一款以Nintendo任天堂經典Game Boy設計的一款，感覺超像真！會否因此而遭經常控告別人侵權的任天堂法務部看上？

以極似任天堂Game Boy設計的Airpods保護套日前正式推出 【Elago】

Elago Design Lab來自美國加州聖地牙哥（San Diego），一直推出特別設計的iPhone、iPad、Apple Watch及Airpods保護套，善於以產品融入設計中，例如將Apple II / iMac 外貌變成Apple Watch無線充電器，曾奪2017年SPARK Award設計大獎； 這次推出的 AW5 Game Boy外型Apple Airpods保護套，就是以任天堂紅足20年的手提遊戲機Game Boy設計，將Game Boy螢幕一分為二，打開充電盒就能收藏Airpods耳機。而Game Boy另一個Detail位亦跟足，以下以圖片解說：

Elago AW5 Airpods保護套【Elago】

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Elago AW5 Airpods保護套即日於 eBay 上開售，單品售價為US$12.99。

資料來源：The Verge

注：本文只介紹相關產品，並不構成促銷目的，網上購物涉及風險，讀者宜先了解相關產品及實際需要購買。

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