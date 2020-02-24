【武漢肺炎】多間麥當勞提早關門　學定用外賣 App 仲有著數？

香港「武漢肺炎」疫情持續，不少食肆除了衛生考慮，也因為人們外出用餐減少而選擇縮短營業時間，本港最大連鎖快餐店麥當勞近日亦公布了類似決定，多間分店在夜晚 6～7 點就已經關門。 不少香港人有遲吃晚飯、甚至有宵夜習慣，麥當勞提早休息對他們影響可能最大，然而只要有手機，近期用外賣 App 叫餐可能有更多著數。

哪間麥當勞分店提早休市？

多間麥當勞分店暫時取消 24 小時營業或提早休市（資料圖片）

由即日起，總數 16 間的麥當勞將會調整營業時間（另有一間是提早關閉甜品站），分佈在港九新界各地，列表如下（按圖放大看詳細）：

用 App 叫外賣其實有著數

除了深夜解決一時嘴饞，現在不少公司都因疫情關係而實施 Work from home 在家工作，有時不想出外買外賣，用手機 Apps 解決亦是一途，而包括麥當勞官方 Apps 在內，現在有幾個外賣 Apps 都推出了麥當勞外送優惠，值得參考一下：

「麥麥送」外賣加送麥炸雞／麥樂雞／脆香雞翼

叫麥當勞外賣，不少人當然是第一時間想到「麥麥送」啦！不過用官方 App 叫外賣就沒有減價優惠，只有額外加送麥炸雞／麥樂雞／脆香雞翼的優惠券可用，如果想要多一點份量的可以考慮。

Deliveroo 全日扭扭粉 7 折兼新客免運費

有提供麥當勞外賣的當然不止官方 App，還有 Deliveroo 以及FoodPanda，而最近 Deliveroo 就加推了獨家優惠，扭扭粉全日套餐照價 7 折，另外新客輸入「3MCD20」優惠碼就可以享有頭三單減＄20 優惠，變相免除了運費。

FoodPanda 新客直減＄50

FoodPanda 方面，優惠不多但就相對直接，新客首張單買滿＄100 再輸入優惠碼「STAYHOME」，即可以全單減＄50，而此優惠亦不只限於麥當勞，各位新客戶其實可以有更多選擇。

外賣自取＄8 一餐都得？

以上外賣上門的選擇，方便是方便，但因為外加服務費的原因，付出的金錢代價的確較多，日日 Home Office 隨時比平時食得更貴。

如果想要更優惠價錢的選擇，可以選擇以外賣自取／集點取餐為賣點的 e 肚仔，預先在 App 中訂餐付款，就可以用最快時間到店面或集點取走外賣，一方面省錢、另一方面也減少與人群接觸感染的機會。

順帶一提，e 肚仔在 2 月 26 日還有＄8 餐點優惠，各位可以預先購買，在 2 月 26 日到店自取；＄8 就解決一餐，絕對是近期慳錢手段之一。