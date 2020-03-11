【新冠肺炎】停飛封關阻行程？Steam 觀光模擬器帶你眼睛賞旅行

數碼生活
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「如果想開心，為什麼需要等」這歌詞在今天已經不能套用，因武漢肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情影響，多個地方都陸續封關，日本、意大利、泰國等都要求香港旅客隔離 14 日。旅行計畫受阻，本來申請的大假無奈取消或留在家中渡過。雖然治標不治本，但筆者將介紹的免費模擬器，或者可以稍為幫大家「頂癮」。

免費觀光模擬器

未知有沒有讀者和筆者一樣，去旅行前會在 Google 地圖上的實境走一轉，例如車站行到酒店的路線，附近有什麼景點等，不過實境的比例和圖片解像度都不能強求太多。由獨立遊戲開發工作室「caves rd」製作，利用 Unreal Engine 4 把各個景點重新描繪，玩家可以自由在景點地圖上行走，畫面的還原度極高，光線的表現也接近現實的環境，看遊戲影片都覺得有點以假亂真的感覺。

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自選景點　VR 體驗更投入

「caves rd」最早在 2019 年 10 月 11 日，在 Steam 上架了「Explore Fushimi Inari」，首個推出的地方就是香港人的「家鄉」日本。玩家可以在「Explore Fushimi Inari」中，參觀伏見稻荷大社，更可以在遊戲中走完千本鳥居的路線，連腳力都幫你省下來。另一個在 3 月 7 日剛上架的地方是冰島的米達爾沙灘（Mýrdalssandur），著名的黑色沙灘更曾被《Rogue One: A Star Wars Story》取景拍攝。

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Steam 上的基本內容可以免費下載遊玩，其實已經可以遊歷全個景點的完整地圖。而付費的 DLC 內容，則支援 VR 和天氣變化，玩家可以親歷其景般在不同天氣下走完千本鳥居。目前兩隻觀光模擬器在 Steam 上都極度好評，如果先行體驗紐西蘭森林的觀光模擬器，也可以到官網下載。

紐西蘭森林（遊戲截圖）

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